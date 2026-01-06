Triệt phá đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Ngày 6.1, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức trao thưởng cho Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh về phòng, chống tội phạm mua bán người (chuyên án VL825p).

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP (giữa), trao khen thưởng cho Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Theo đó, từ ngày 7.8 đến ngày 30.12.2025, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đấu tranh thành công chuyên án VL825p, triệt phá đường dây mua bán người đưa lên các tàu cá nhằm mục đích cưỡng bức lao động. Kết quả chuyên án đã phát hiện, điều tra xác minh 5 nghi phạm, giải cứu 3 nạn nhân (trong đó có 1 người dưới 16 tuổi).

Ngày 5.12.2025, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi. Ngày 28.12.2025, Viện KSND khu vực 8 - Vĩnh Long ra quyết định chuyển vụ án hình sự nêu trên cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra theo thẩm quyền.

5 nghi phạm trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền

ẢNH: NAM LONG

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban tổ chức đã công bố quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình điều tra, xác minh và đấu tranh thành công chuyên án VL825p.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chủ trương, kế hoạch của cấp trên, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người trong tình hình mới.