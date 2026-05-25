Công an Tây Ninh truy quét tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 21.5, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đường dây làm giả thức ăn "ba con cò" gồm Đỗ Hồng Phát (38 tuổi, ở phường An Lạc, TP.HCM), Nguyễn Quốc Huy (32 tuổi, ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Thế (39 tuổi, ở phường An Phú Đông, TP.HCM) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Bên trong xưởng sản xuất phân bón giả nhãn hiệu "ba con cò" tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh ẢNH: CACC

Làm giả phân bón "ba con cò", dầu gió "con ó"

Trước đó, đầu tháng 3.2026, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, phân phối phân bón giả mạo nhãn hiệu lớn do Nguyễn Hữu Thế, Giám đốc Công ty TNHH phân bón Hưng Điền Cửu Long (địa chỉ tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) cầm đầu.

Nhóm này vận hành quy trình khép kín, tinh vi, sản xuất phân bón nhãn hiệu "CONCOPHAP" có kiểu dáng, nhãn mác gây nhầm lẫn, giả mạo nhãn hiệu phân bón "BACONCO" (ba con cò) vốn đã được doanh nghiệp khác đăng ký bảo hộ độc quyền.

Sau thời gian lập chuyên án trinh sát, ngày 12.5, PC03 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng cảnh sát cơ động và Công an xã Đức Hòa huy động 100 cán bộ chiến sĩ, chia làm 7 tổ công tác đồng loạt bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH phân bón Hưng Điền Cửu Long cùng 5 điểm tập kết, trung chuyển tại Tây Ninh và TP.HCM.

Bị can Nguyễn Hữu Thế cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả nhãn hiệu "ba con cò" ẢNH: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất hàng giả; tạm giữ 39 đối tượng liên quan và tịch thu hơn 64 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu "BACONCO" (trị giá ước tính trên 4,5 tỉ đồng). Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ lượng lớn máy móc sang chiết, bao bì, tem chống giả không có hóa đơn chứng từ.

Công an Tây Ninh kiểm tra "xào huyệt" sản xuất phân bón "ba con cò" giả ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 16.5, Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai 4 tổ công tác đồng loạt khám xét 4 địa điểm sản xuất, lưu trữ (tại Tây Ninh và TP.HCM) của Công ty TNHH XNK thương mại tổng hợp T.C, thu giữ 27.511 chai dầu gió hiệu "Eagle Brand" (con ó) giả thành phẩm (trị giá gần 1,5 tỉ đồng). Cơ quan chức năng còn niêm phong 1 bồn phối trộn nguyên liệu, 3 hệ thống máy sang chiết đóng gói, 21 thùng tem nhãn, logo cùng 12 can nhựa chứa hóa chất không rõ nguồn gốc chuyên dùng để pha chế dầu gió.

Công an tỉnh Tây Ninh xác định đường dây làm giả sản phẩm bảo vệ sức khỏe con người này do C.K.C, Giám đốc Công ty TNHH XNK thương mại tổng hợp T.C (địa chỉ tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) cầm đầu. Hiện, C.K.C cùng 13 người khác có liên quan đang bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

"Núp bóng" thương mại điện tử

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh, điểm chung của các nhóm tội phạm về sở hữu trí tuệ vừa bị triệt phá là dùng phương thức hoạt động khép kín, phân công vai trò chặt chẽ và sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ tại các tỉnh phía nam.

Các thủ đoạn phạm tội ngày càng xảo quyệt và có sự dịch chuyển rõ rệt về phương thức hoạt động. "Thay vì bày bán công khai tại các chợ truyền thống hay cửa hàng lớn như trước, các đối tượng hiện nay triệt để lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ và thương mại điện tử để hoạt động ẩn mình", thượng tá Hiền cho hay.

Các nhóm xâm phạm sở hữu trí tuệ về công nghiệp tranh thủ sự bùng nổ của thương mại điện tử để tuồn hàng giả, hàng nhái ra thị trường ẢNH: AI

Các thủ đoạn thường thấy như lập ra hàng loạt tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo hoặc các sàn thương mại điện tử livestream quảng cáo sản phẩm. Để thu hút người mua, người bán liên tục tung ra các chiêu như "hàng xả kho", "hàng hải quan thanh lý" hay "hàng tồn từ nhà máy" với mức giá rẻ hơn từ 50% đến 70% so với hàng chính hãng. Khi có khách chốt đơn, hàng hóa sẽ được đóng gói tại các kho bãi nằm sâu trong các khu dân cư, ngõ hẻm hoặc các vùng giáp ranh, sau đó dịch vụ chuyển phát nhanh và các đơn vị logistics sẽ giao thẳng đến tay người tiêu dùng.

Chính phương thức bán hàng không kho bãi cố định, giao hàng qua bên thứ ba này đã gây ra không ít khó khăn cho công tác trinh sát, theo dõi của lực lượng chức năng. Trong đó, các đối tượng cầm đầu hầu như không xuất hiện trực tiếp tại kho hàng, dòng tiền dịch chuyển chủ yếu qua các tài khoản ngân hàng ảo hoặc tài khoản của người làm thuê, khiến việc xác định chủ mưu tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh thu giữ số lượng lớn dầu gió "con ó" giả của Công ty T.C ẢNH: CACC

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh, các mặt hàng bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp chủ yếu là những sản phẩm có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường, từ hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, quần áo thời trang đến các loại vật tư nông nghiệp. Lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng với các thương hiệu lớn, các đối tượng còn thường pha trộn tỷ lệ hàng thật - hàng giả hoặc sao chép nguyên vẹn kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu thương mại để thu lợi bất chính với số tiền cực lớn.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để nhận diện, xử lý sai phạm.

Về phía người tiêu dùng, cần nâng cao cảnh giác, chọn mua hàng hóa ở những địa chỉ uy tín, tuyệt đối không tiếp tay cho các sản phẩm giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc để tự bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của chính mình.