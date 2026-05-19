Đột kích 4 điểm sản xuất dầu gió giả tại Tây Ninh và TP.HCM, tạm giữ 14 người

Bắc Bình
19/05/2026 15:59 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand (Con Ó) liên tỉnh, tạm giữ 14 người.

Ngày 19.5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh) đồng loạt kiểm tra các cơ sở tại xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh) và 3 địa điểm tại TP.HCM của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp T.C.

Cơ quan chức năng khám xét tại chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp T.C ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Tại Tây Ninh, lực lượng chức năng đã kiểm tra chi nhánh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp T.C nằm trên đường Trần Thị Non, xã Phước Lý và phát hiện một dây chuyền sản xuất, sang chiết, đóng gói dầu gió giả đang hoạt động với quy mô lớn.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định C.K.C (39 tuổi) và N.V.Đ (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) là những nghi phạm cầm đầu, đứng ra tổ chức đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả này. Các nghi phạm đã dùng thủ đoạn "núp bóng doanh nghiệp" để che giấu hành vi phạm tội, lợi dụng triệt để các dịch vụ vận chuyển logistics, giao hàng nhanh để phân phối hàng hóa đi liên tỉnh, thành phố.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 14 nghi phạm; đồng thời thu giữ tang vật gồm 27.511 chai dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand với nhiều chủng loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bồn phối trộn nguyên liệu, 3 hệ thống máy sang chiết, đóng gói, hàng chục thùng tem nhãn, logo, nắp chai cùng nhiều can hóa chất chưa rõ nguồn gốc dùng để pha chế. Tổng giá trị tang vật bị thu giữ trong chuyên án này ước tính lên tới hơn 2 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các nghi phạm theo quy định pháp luật.

