Thời sự Dân sinh

Phát hiện đàn chim đà điểu trên đường vắng ở Tây Ninh, 6 con đã chết

17/05/2026 13:27 GMT+7

Cơ quan chức năng xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, đang khẩn trương điều tra, xác minh nguồn gốc đàn chim đà điểu 10 con được người dân phát hiện trên một tuyến đường vắng, trong đó 6 con đã chết.

Ngày 17.5, tin từ Công an xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tiến hành làm rõ vụ đàn chim đà điểu được phát hiện bị bỏ lại trên địa bàn xã.

Trong đàn chim đà điểu 10 con được người dân phát hiện trên một tuyến đường vắng có 6 con đã chết

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên tuyến đường Bảy Thước (thuộc địa bàn ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh) giật mình phát hiện hàng loạt con chim "khổng lồ" nằm la liệt giữa đường. Ngay lập tức, thông tin được trình báo đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Tân Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm đếm thực tế, có tổng cộng 10 con chim đà điểu xuất hiện tại đây. Tuy nhiên, 6 con trong số đó đã tử vong, 4 con còn sống nhưng có dấu hiệu kiệt sức.

Một trong số những con chim đà điểu còn sống đang chạy trên tuyến đường Bảy Thước, thuộc xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Khó khăn truy tìm nguồn gốc vì đường vắng, thiếu camera giám sát

Sau khi ghi nhận hiện trường, Công an xã Tân Thạnh đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao vụ việc cho Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh phối hợp cùng lực lượng thú y khu vực để tiếp nhận, xử lý xác đà điểu chết; đồng thời có phương án chăm sóc những con còn sống theo quy định phòng chống dịch bệnh.

Những con chim còn sống được chính quyền xã Tân Thạnh đưa về chăm sóc tập trung

Theo Công an xã Tân Thạnh, khu vực người dân phát hiện đàn chim đà điểu là đoạn đường khá vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Đặc biệt, tuyến đường này hoàn toàn không có camera giám sát an ninh, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh phương tiện đã thả hoặc làm rơi đàn chim này xuống đường.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, trích xuất camera từ các trục đường chính dẫn vào khu vực, đồng thời làm việc với các trang trại nuôi chim thương phẩm lân cận để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, cũng như xác định nguồn gốc của số chim đà điểu nêu trên.

Chim đà điểu bị tạm giữ đã chết, cơ quan chức năng TP.HCM đưa đi tiêu hủy

Chim đà điểu chạy tốc độ cao trong khu công nghiệp ở phường Bến Cát (TP.HCM) sau khi bị cơ quan chức năng tạm giữ đã chết do kiệt sức và được đưa đi tiêu hủy.

