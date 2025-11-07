Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Độc lạ TP.HCM: Chim đà điểu cao gần 2 mét chạy rông trong khu công nghiệp
Video Thời sự

Độc lạ TP.HCM: Chim đà điểu cao gần 2 mét chạy rông trong khu công nghiệp

Đỗ Trường
Đỗ Trường
07/11/2025 16:00 GMT+7

Cơ quan chức năng phường Bến Cát (TP.HCM) đang tạm giữ 1 con chim đà điểu cao gần 2 mét đồng thời truy tìm chủ nhân của chim.

Chiều 7.11, lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ 1 con chim đà điểu chạy rông trên đường NA3 thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 2 gây mất an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Độc lạ TP.HCM: Chim đà điểu cao gần 2 mét chạy rông trong khu công nghiệp

Trước đó, người dân đi lại trên đường NA3 rất kinh ngạc khi phát hiện 1 con chim đà điểu cao gần 2 m, nặng hàng chục ký chạy với tốc độ cao trên đường trong khu công nghiệp và dùng điện thoại quay clip.

Sau khi được báo, cơ quan chức năng phường Bến Cát tổ chức vây bắt chim đà điểu này đưa về nơi an toàn và tạm giữ để tìm chủ nhân.

