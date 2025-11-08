Chim đà điểu bị tạm giữ đã chết, cơ quan chức năng TP.HCM đưa đi tiêu hủy

Sáng 8.11, lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết chim đà điểu bị cơ quan chức năng (công an, kiểm lâm) tạm giữ hôm qua 7.11 đã chết và được Phòng Kinh tế Hạ tầng (thuộc UBND phường Bến Cát) đã phối hợp với cơ quan thú y đưa đi tiêu hủy.

Theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, việc tiêu hủy chim đà điểu được thực hiện theo đúng quy định của cơ quan thú y, cụ thể xác chim đà điểu được đưa đến chỗ tiêu hủy ở phường Bến Cát, đưa vào lò rồi xay nát (giống như lò xay rác).

Chim đà điểu chạy tốc độ cao trong khu công nghiệp đã chết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Độc lạ TP.HCM: Chim đà điểu cao gần 2 mét chạy rông trong khu công nghiệp

Về nguyên nhân chim đà điểu chết, có thể là do chim do kiệt sức vì ở ngoài môi trường quá lâu, không được chăm sóc, ăn uống đầy đủ.

Lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết thêm rằng vị trí phát hiện chim đà điểu chạy rông ở trong khu công nghiệp thuộc phường Thới Hòa (TP.HCM) giáp ranh với phường Bến Cát.

Người dân khi phát hiện chim đà điểu chạy tốc độ cao trên đường NA3 khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (không phải khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Thới Hòa), gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho người đi đường đã báo cho UBND phường Bến Cát (do địa bàn giáp ranh). Sau đó, các cơ quan chức năng vào cuộc vây bắt và tạm giữ chim đà điểu chờ tìm chủ nhân.

Chim đà điểu chạy trên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc bị tạm giữ, con chim đà điểu này đã chết và việc tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định.