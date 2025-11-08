Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Chim đà điểu bị tạm giữ đã chết, cơ quan chức năng TP.HCM đưa đi tiêu hủy

Đỗ Trường
Đỗ Trường
08/11/2025 11:26 GMT+7

Chim đà điểu chạy tốc độ cao trong khu công nghiệp ở phường Bến Cát (TP.HCM) sau khi bị cơ quan chức năng tạm giữ đã chết do kiệt sức và được đưa đi tiêu hủy.

Sáng 8.11, lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết chim đà điểu bị cơ quan chức năng (công an, kiểm lâm) tạm giữ hôm qua 7.11 đã chết và được Phòng Kinh tế Hạ tầng (thuộc UBND phường Bến Cát) đã phối hợp với cơ quan thú y đưa đi tiêu hủy.

Theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, việc tiêu hủy chim đà điểu được thực hiện theo đúng quy định của cơ quan thú y, cụ thể xác chim đà điểu được đưa đến chỗ tiêu hủy ở phường Bến Cát, đưa vào lò rồi xay nát (giống như lò xay rác).

TP.HCM: Chim đà điểu bị tạm giữ đã chết, cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy - Ảnh 1.

Chim đà điểu chạy tốc độ cao trong khu công nghiệp đã chết

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Độc lạ TP.HCM: Chim đà điểu cao gần 2 mét chạy rông trong khu công nghiệp

Về nguyên nhân chim đà điểu chết, có thể là do chim do kiệt sức vì ở ngoài môi trường quá lâu, không được chăm sóc, ăn uống đầy đủ.

Lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết thêm rằng vị trí phát hiện chim đà điểu chạy rông ở trong khu công nghiệp thuộc phường Thới Hòa (TP.HCM) giáp ranh với phường Bến Cát.

Người dân khi phát hiện chim đà điểu chạy tốc độ cao trên đường NA3 khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (không phải khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Thới Hòa), gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho người đi đường đã báo cho UBND phường Bến Cát (do địa bàn giáp ranh). Sau đó, các cơ quan chức năng vào cuộc vây bắt và tạm giữ chim đà điểu chờ tìm chủ nhân.

TP.HCM: Chim đà điểu bị tạm giữ đã chết, cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy - Ảnh 2.

Chim đà điểu chạy trên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc bị tạm giữ, con chim đà điểu này đã chết và việc tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định.

Tin liên quan

Tạm giữ chim đà điểu chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông ở TP.HCM

Tạm giữ chim đà điểu chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông ở TP.HCM

Cơ quan chức năng phường Bến Cát (TP.HCM) đang tạm giữ 1 con chim đà điểu cao gần 2 m đồng thời truy tìm chủ nhân của chim.

Độc lạ TP.HCM: Chim đà điểu cao gần 2 mét chạy rông trong khu công nghiệp

Xem nhanh 20h ngày 7.11: Truy tìm cá sấu trong mương nước ở Cần Thơ | Đà điểu chạy rông ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

chim đà điểu Thú y tiêu hủy phường Bến Cát TP.HCM công an Vây bắt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận