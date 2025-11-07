Xem nhanh 20h ngày 7.11: Truy tìm cá sấu trong mương nước ở Cần Thơ | Đà điểu chạy rông ở TP.HCM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cần Thơ: Tìm kiếm cá sấu dài 1,5 m xuất hiện trong khu vực ngập nước

Ngày 7.11, ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết địa phương đã cử lực lượng xác minh và tổ chức tìm kiếm con cá sấu được người dân phát hiện ở ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Song Phụng, H.Long Phú, Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6.11, một người dân phát hiện con cá sấu nổi trên con kênh dẫn vào mương vườn, liền ghi hình lại và báo cho chính quyền. Con cá sấu có chiều dài khoảng 1,5 m, nặng từ 30 - 40 kg. Khi người dân xung quanh đến xem thì con cá lặn mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường, đối chiếu hình ảnh do người dân cung cấp và huy động người dân hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy con cá sấu.

UBND xã Nhơn Mỹ đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và Ban nhân dân các ấp khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực trũng, ngập nước.

Tạm giữ chim đà điểu chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông ở TP.HCM

Chiều 7.11, lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ 1 con chim đà điểu chạy rông trên đường NA3 thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 2 gây mất an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước đó, người dân đi lại trên đường NA3 rất kinh ngạc khi phát hiện 1 con chim đà điểu cao gần 2 m, nặng hàng chục ký chạy với tốc độ cao trên đường trong khu công nghiệp và dùng điện thoại quay clip.

Sau khi được báo, cơ quan chức năng phường Bến Cát tổ chức vây bắt chim đà điểu này đưa về nơi an toàn và tạm giữ để tìm chủ nhân.

Nhiều người dân cho rằng con chim đà điểu này của khu du lịch Đại Nam ở gần đó xổng ra ngoài. Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, đại diện khu du lịch Đại Nam cho biết đã kiểm đếm và khẳng định con chim đà điểu này không thuộc sở hữu của đơn vị.

