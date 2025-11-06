



Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Kalmaegi là thảm họa chết chóc nhất toàn cầu năm 2025

Sau khi cơn bão quét qua Philippines, Tổng thống nước này, ông Ferdinand Marcos Jr đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Theo Chanel New Asia, cơn bão khiến ít nhất 140 người chết và 127 người mất tích, chủ yếu ở tỉnh Cebu.

Xem nhanh 20h ngày 6.11: Bão Kalmaegi là thảm họa chết chóc nhất 2025 | Triều cường lập đỉnh vì siêu trăng?

Đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất của Philippines trong năm 2025, và cũng là thảm họa chết chóc nhất toàn cầu tính đến nay, theo cơ sở dữ liệu EM-DAT. Bão Kalmaegi đã quét qua Philippines, tiến vào Biển Đông và đang hướng về miền Trung Việt Nam, dự kiến đổ bộ tối nay 6.11 với sóng cao đến 8m.

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng?

là hiện tượng mặt trăng xuất hiện lớn và sáng hơn bình thường, thường rơi vào ngày rằm âm lịch. Trong khi đó, đỉnh

– tức mực nước dâng cao nhất – lại không trùng với thời điểm siêu trăng, mà thường đến sau đó 1–2 ngày, rơi vào ngày 17 hoặc 18 âm lịch.

Theo các chuyên gia, chính độ trễ này khiến những ngày sau siêu trăng thường là lúc mực nước sông dâng cao nhất, gây nguy cơ ngập úng diện rộng, đặc biệt khi kết hợp với mưa lớn.

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng?

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.