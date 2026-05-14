Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch: Hà Nội đình chỉ 3 nhân viên thú y

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên, Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật đã khẩn trương làm rõ trách nhiệm, xác minh và xác nhận những phản ánh có hiện tượng nhân viên không thực hiện toàn thời gian kiểm soát giết mổ tại cơ sở là đúng.

Nhân viên bỏ ca trực, nhờ chủ lò mổ đóng dấu

Theo đó, các cá nhân Nguyễn Thị Hương và Phạm Văn Lâm (nhân viên Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật) được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư.

Bà Nguyễn Thị Hương (tại ca trực buổi trưa 20.4) và ông Phạm Văn Lâm (tại ca trực buổi trưa 22.4) đã rời chốt sớm, nhờ chủ lò mổ (người không có chức năng, thẩm quyền) đóng dấu hộ và phát biên lai thu phí kiểm soát giết mổ, vi phạm quy định về quy trình kiểm soát giết mổ.

Cạnh đó, Trạm đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương Giang (tổ trưởng) và 2 nhân viên, ngoài việc tạm đình chỉ công tác, phải nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo giải trình và tự nhận hình thức kỷ luật.

Cảnh giết thịt bò trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ ẢNH: ĐÌNH HUY

Về phần ông Nguyễn Bá Dư, chủ lò mổ cũng thừa nhận những phản ánh của Báo Thanh Niên là đúng. Ông Dư cho biết việc đóng dấu hộ, hỗ trợ phát biên lai thu phí kiểm soát giết mổ do nể nang khi được nhờ giúp đỡ, mà không phải là hành vi được thực hiện liên tục. Tuy nhiên, cơ sở đã nhận thức được đây là hành vi vi phạm quy định về quy trình kiểm soát giết mổ, ông Dư cam kết sẽ không tái phạm và thực hiện đúng vai trò, chức năng giám sát của chủ cơ sở giết mổ đối với công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở.

Xử lý nghiêm khắc vi phạm

Từ kết quả xác minh, làm việc trực tiếp với cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư, đại diện UBND P.Chương Mỹ và căn cứ báo cáo của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội khẳng định, thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên liên quan đến sai phạm trong công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư là đúng.

Bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Văn Lâm đã vi phạm quy trình kiểm soát giết mổ động vật theo quy định tại điểm 2.1, khoản 2, điều 11, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CNTS&TY ngày 14.5.2025 của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc chi cục; điều 65, luật Thú y.

Đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang, với vai trò là Tổ trưởng Tổ kiểm soát giết mổ khu vực Chương Mỹ đã chưa làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, để viên chức thuộc thẩm quyền quản lý không tuân thủ đầy đủ về thời gian làm việc, vi phạm quy trình kiểm soát giết mổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và chưa phát hiện kịp thời các sai phạm của viên chức để uốn nắn, chưa báo cáo kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết.

Đối với Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật là đơn vị có trách nhiệm quản lý trực tiếp đối với các cá nhân vi phạm, còn thiếu sót trong công tác quản lý nhân sự, chưa sâu sát, nghiêm khắc trong công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhân sự của đơn vị có hành vi vi phạm quy định, quy chế làm việc.

Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương Giang cần kiểm điểm, xử lý theo quy định về việc thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm của nhân viên trong bộ phận của mình. Đối với 2 viên chức là bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Văn Lâm, đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định trong thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của đơn vị, gây nguy cơ dẫn đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chi cục cũng chỉ đạo Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật là đơn vị trực tiếp quản lý, ngoài việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 13.5 đối với 3 cá nhân nêu trên, cần thực hiện các thủ tục để có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với vi phạm của viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Phú Thọ, cho biết đã làm việc với UBND xã Vĩnh Phú về nội dung mà Báo Thanh Niên phản ánh.

Theo ông Thông, xã Vĩnh Phú có 12 cơ sở, xã Thổ Tang có 33 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Ông Thông đã chỉ đạo UBND các xã thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, kiểm tra đột xuất tất cả các hộ dân có cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn 2 xã, không chỉ riêng cơ sở giết mổ được Báo Thanh Niên phản ánh.

Ông Thông cho hay lò mổ "chui" D.C tại xã Vĩnh Phú được Báo Thanh Niên phản ánh bước đầu đã xác định được vi phạm về môi trường, giấy phép kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ. "Chắc chắn sẽ có xử phạt hành chính, nếu mức độ nặng hơn sẽ xem xét đến mức độ hình sự. Nhìn chung chắc chắn phải dừng hoạt động lò mổ này", Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Phú Thọ nhấn mạnh.

Nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm dịch

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội, khẳng định tuyến bài điều tra của Báo Thanh Niên đã nêu ra nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm dịch, cộng với những vụ việc gần đây được truyền thông đưa tin đã gióng lên hồi chuông báo động về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Đây là một tình trạng đáng lo ngại, vấn đề an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của nhân dân ngay trước mắt, hệ lụy còn kéo dài cho các thế hệ tương lai sau này", ông Hạ nói.

Ông Hạ phân tích hiện nay các lò mổ tập trung do tư nhân quản lý rất nhiều. Trong khi đó, các địa phương vẫn đang trong điều kiện cố gắng vận động người dân, đưa các lò mổ nhỏ lẻ ra lò mổ tập trung, qua đó để đầu tư các khu giết mổ tập trung có quy hoạch. Còn điều kiện để trở thành một lò mổ tiêu chuẩn và phương pháp giết mổ theo quy trình bài bản thì vẫn còn thiếu.

"Qua thực tiễn đi khảo sát cũng như bài viết của Báo Thanh Niên nêu ra, tôi thấy công tác kiểm dịch chưa được coi trọng, chưa có được sự nhận thức đúng đắn của một bộ phận cán bộ có trách nhiệm các cấp về mối nguy hiểm và tầm quan trọng của an toàn thực phẩm", ông Tạ Văn Hạ nói và cho rằng rất quan ngại việc cán bộ thú y buông lỏng, xem nhẹ nhiệm vụ và làm chưa hết trách nhiệm.

Ông Hạ cho rằng cần có những chế tài mạnh tay, xử lý thật nghiêm các vụ việc vi phạm để tạo sự răn đe, khiến các đối tượng "không dám" vi phạm; cần kiểm soát, khắc phục các lỗ hổng từ khâu giết mổ, vận chuyển đến tiêu thụ.

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định qua xem phóng sự điều tra của Báo Thanh Niên, thịt trâu, bò được giết mổ trên nền đất như vậy là rất bẩn và mất vệ sinh. Trong quy trình giết mổ động vật, tuyệt đối không để thịt tiếp xúc xuống đất bởi trong đất có rất nhiều vi sinh vật và phân của con vật bị giết mổ; hơn nữa, khi đất dính vào mỡ trâu, bò sẽ rất khó rửa.

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cũng cho rằng thịt bò mất vệ sinh từ các lò mổ chui ở Phú Thọ được đưa thẳng về Hà Nội mà không có sự kiểm tra của cơ quan chức năng nào chính là sự buông lỏng về kiểm tra an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng.