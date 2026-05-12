Phú Thọ chỉ đạo nóng vụ lò mổ 'chui' sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Theo nội dung văn bản, ngày 12.5, Báo Thanh Niên có phóng sự điều tra, phản ánh với nội dung: những lò mổ trâu, bò "3 không" (không giấy phép giết mổ, không kiểm dịch, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y) đang tồn tại ở các xã thuộc tỉnh Phú Thọ với tiêu đề Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch: Thâm nhập lò mổ chui.

Giết mổ bò ngay tại khu vực nuôi nhốt ẢNH: ĐÌNH HUY

Văn bản cũng nêu rõ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ có ý kiến, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường có liên quan khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền đối với các nội dung phóng sự của Báo Thanh Niên phản ánh.

Cạnh đó, rà soát, báo cáo thực trạng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết, đảm bảo hoạt động các cơ sở giết mổ tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31.5.

Trao đổi với Thanh Niên chiều cùng ngày, ông Bùi Duy Linh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, cho biết đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do ông Linh làm trưởng đoàn, để làm rõ những nội dung Báo Thanh Niên phản ánh.

Trước đó, qua nhiều ngày khảo sát, thâm nhập, phóng viên Thanh Niên ghi nhận hàng loạt lò mổ "3 không" tại tỉnh Phú Thọ (không giấy phép giết mổ, không kiểm dịch, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y) vẫn ngang nhiên hoạt động về đêm.

Tại các cơ sở này, thịt bò được xử lý ngay trên nền xi măng bẩn, dính đầy máu tươi, người làm thì cởi trần, đi dép, đi chân đất... và không có bất kỳ quy trình kiểm dịch nào.

Đặc biệt, thịt bò không được kiểm dịch được chở thẳng về chợ đầu mối tại Hà Nội bán mỗi đêm mà không gặp bất cứ sự kiểm tra nào của cơ quan chức năng.