Thời sự

Hà Nội chỉ đạo nóng vụ thú y để thương lái đóng dấu kiểm dịch thịt lợn

Phan Hậu - Đình Huy
12/05/2026 12:08 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, làm rõ thông tin cán bộ thú y bỏ chốt, nhờ người nhà chủ lò mổ, để thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch thịt lợn trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 12.5, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi UBND P.Chương Mỹ và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh trên Báo Thanh Niên, về một lò mổ lợn, cán bộ thú y để cho thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch (dấu K.S.G.M - Kiểm soát giết mổ) lên thân lợn.

Thương lái tự ý đóng dấu K.S.G.M tại cơ sở giết mổ lợn của ông N.B.D

Văn bản chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội dẫn thông tin, ngày 11.5, Báo Thanh Niên có đăng tải bài viết Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch, trong đó có nội dung phản ánh: thay vì thực hiện quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, cán bộ thú y tại một lò mổ lợn ở P.Chương Mỹ (Hà Nội) thản nhiên bỏ chốt, nhờ người nhà chủ lò mổ hoặc thương lái tự ý đóng dấu kiểm soát giết mổ.

Liên quan đến nội dung này, UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND P.Chương Mỹ và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin trên Báo Thanh Niên phản ánh, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có và báo cáo UBND TP.Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 13.5.

Sau gần 1 tháng đeo bám, nhóm phóng viên Thanh Niên đã phát hiện lỗ hổng kiểm dịch tại cơ sở giết mổ lợn tập trung (tạm thời) của ông N.B.D, trên địa bàn P.Chương Mỹ.

Theo quy định, lò mổ lợn này phải có cán bộ thú y trực kiểm tra, giám sát nguồn hàng đầu vào, trong quá trình giết mổ và đóng dấu K.S.G.M cho những thân thịt trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

Nhưng một thời gian dài khảo sát, nhóm phóng viên Thanh Niên ghi nhận, nhiều ngày không có cán bộ thú y trực làm nhiệm vụ. Khay đựng dấu K.S.G.M được thương lái tự ý lấy đóng dấu tùy tiện, sau đó nhận biên lai từ người nhà của lò mổ này.

Đặc biệt, trong ngày 20.4, lò mổ lợn này có cán bộ thú y đến làm việc nhưng đã rời chốt sớm và có nhờ người nhà chủ lò mổ đóng dấu hộ. Người này sau đó cũng cầm xấp biên lai để phát cho thương lái. 

Khi xem một số hình ảnh, video do nhóm phóng viên Thanh Niên cung cấp, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội, khẳng định, việc cán bộ thú y để thương lái, nhờ người nhà lò mổ đóng dấu K.S.G.M là "không được phép" và sẽ cho kiểm tra, xử lý vụ việc, đồng thời phản hồi lại cho Báo Thanh Niên.

Những lò mổ trâu, bò '3 không' (không giấy phép giết mổ, không kiểm dịch, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y) đang tồn tại ở các xã thuộc tỉnh Phú Thọ, mỗi đêm đưa lượng thịt lớn về Hà Nội tiêu thụ; nhưng từ nơi xuất phát đến nơi bán hàng không có cơ quan nào kiểm tra.

