Khai mạc chuỗi sự kiện Gala 'Tổ quốc bình yên' tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tham dự buổi lễ khai mạc Gala 'Tổ quốc bình yên' có đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, đông đảo cán bộ chiến sĩ, người dân và du khách.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), phát biểu khai mạc

ẢNH: DUY ANH

Phát biểu tại chương trình, thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh thông qua chuỗi sự kiện, Bộ Công an mong muốn lan tỏa thông điệp: Bảo vệ an ninh Tổ quốc là quyền và trách nhiệm của toàn dân; mỗi người dân là một "lá chắn", mỗi gia đình là một "pháo đài" trong thế trận lòng dân vững chắc.

Các lãnh đạo, đại biểu tham dự chương trình khai mạc ẢNH: DUY ANH

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân tuyệt đối trung thành, mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hy sinh. Những chiến công thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của Công an nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tái hiện những cuộc đấu trí thầm lặng

Ngay sau phần nghi lễ, khán giả đã được thưởng thức một không gian nghệ thuật hoành tráng, hòa quyện giữa vẻ đẹp truyền thống dân tộc và ngôn ngữ trình diễn đương đại.

Tiết mục nghệ thuật mở màn trong chương trình lễ khai mạc ẢNH: DUY ANH

Điểm nhấn ấn tượng của lễ khai mạc là màn nghệ thuật tái hiện những cuộc đấu trí thầm lặng, khốc liệt của lực lượng an ninh ngay trong lòng đô thị Sài Gòn. Bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh của người chiến sĩ để phá vỡ âm mưu bạo loạn, bảo vệ sinh mệnh người dân và giữ bình yên cho thành phố trong những thời khắc cam go, đã mang lại nhiều cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.

Cán bộ chiến sĩ chăm chú theo dõi lễ khai mạc ẢNH: DUY ANH

Chuỗi sự kiện Gala 'Tổ quốc bình yên' sẽ mở cửa phục vụ người dân từ ngày 11 - 14.6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều không gian trải nghiệm như: triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên"; Tái hiện chặng đường lịch sử của lực lượng thông qua hệ thống tư liệu, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại.

Song song đó là không gian tương tác thực tế gồm các khu vực "Khoảnh khắc và Ký ức", "Bức tường an ninh mạng", "Hành trình phá án". Tại đây, người dân được tìm hiểu lịch sử, thực hành kỹ năng nhận diện tin giả và trang bị kiến thức tự bảo vệ trong môi trường số.

Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" là điểm nhấn lớn nhất của toàn bộ chương trình, sẽ chính thức sáng đèn vào đêm 13.6.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Công an cũng phối hợp tổ chức các chương trình đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người có công cùng các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận tại lễ khai mạc:

Cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình sự kiện "Tổ quốc bình yên" ẢNH: DUY ANH

Ca sĩ Phương Mỹ Chi biểu diễn trong chương trình ẢNH: DUY ANH

Nhiều tiết mục đặc sắc trong buổi lễ ẢNH: DUY ANH

Gala "Tổ quốc bình yên" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: DUY ANH

Dù trời mưa, nhiều người dân TP.HCM vẫn ở lại theo dõi chương trình ẢNH: DUY ANH

Rất nhiều người dân tham gia lễ khai mạc ẢNH: DUY ANH

Bạn trẻ check - in tại buổi lễ ẢNH: DUY ANH

Ca sĩ Phương Mỹ Chi biểu diễn tại đêm Gala ẢNH: DUY ANH