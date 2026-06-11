Gala 'Tổ quốc bình yên': Tái hiện 80 năm lịch sử An ninh nhân dân

Từ ngày 11 - 14.6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) diễn ra chuỗi hoạt động triển lãm, trải nghiệm và đêm gala "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức.

Không gian triển lãm, trải nghiệm về 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: DUY ANH

Lần đầu tiên, chặng đường 80 năm hào hùng của lực lượng An ninh nhân dân sẽ được tái hiện bằng công nghệ tương tác đỉnh cao như thực tế ảo (VR), 3D mapping và hologram.

Mở đầu chuỗi sự kiện là lễ khai mạc "Tổ quốc bình yên" được tổ chức vào 20 tối nay 11.6 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong khuôn khổ chương trình, từ 8 giờ đến 22 giờ các ngày 11 - 14.6, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ "bừng sáng" với không gian trải nghiệm mang tên "Hành trình bình yên". Điểm nhấn thu hút công chúng là triển lãm chuyên đề "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" được thiết kế dạng không gian mở, gồm 5 phân khu và 11 chủ đề.

Du khách tham quan các sản phẩm công nghệ cao phục vụ công tác an ninh ẢNH: DUY ANH

Thay vì những mô hình tĩnh truyền thống, triển lãm năm nay mang tính đột phá khi ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại hàng đầu. Khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, 3D mapping và hologram thế hệ mới để cảm nhận chân thực nhất về lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Triển lãm có 5 phân khu và 11 chủ đề ẢNH: DUY ANH

Không gian triển lãm phác họa xuyên suốt từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến; đến hình ảnh lực lượng An ninh nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh không gian trưng bày tổng thể, sức hút lớn nhất dành cho khách tham quan là các "trạm thông tin - trải nghiệm".

Tại đây, Ban tổ chức đã khéo léo kết hợp giữa tư liệu, hiện vật với công nghệ hiện đại, bám sát hơi thở thời đại và thực tiễn đời sống qua chủ đề "Bức tường an ninh mạng", là nơi mang đến trải nghiệm thực tế về nhận diện, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Người dân có thể trực tiếp tham gia các game tương tác AI, tìm hiểu công nghệ UAV, camera thông minh và khám phá Bảo tàng số KH CM12.

Phân khu “Bức tường an ninh mạng” đang là điểm đến nổi bật, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, check-in và trải nghiệm trả lời các tình huống thực tế trên không gian số ẢNH: DUY ANH

Chủ đề "Chuyển đổi số trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh" tập trung nhận diện, cảnh báo các thủ đoạn tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hay trạm cung cấp "Trò chơi cảnh báo" độc đáo, được thiết kế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chúng một cách sinh động.

Không gian giới thiệu bản lĩnh và những đóng góp quốc tế quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Công an TP.HCM cũng trưng bày hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ để tái hiện chân thực truyền thống, thành tích và chiến công của lực lượng Công an TP.HCM.

Sự hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là đêm nhạc nghệ thuật Gala "Tổ quốc bình yên", sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 13.6.

Với chủ đề "Sống trong lòng địch - Giữ vững thành đồng", chương trình sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại để lật mở những trang sử hào hùng. Khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc đấu trí nghẹt thở, sự mưu trí, kiên cường của lực lượng Trung ương Cục miền Nam, An ninh miền Nam; cũng như những chiến công đập tan âm mưu khủng bố, bạo loạn, giữ vững sự bình yên để TP.HCM phát triển năng động như hôm nay.

Theo Bộ Công an, chuỗi sự kiện không chỉ là ngày hội lớn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thông qua các hạng mục tương tác số sinh động, chương trình mong muốn truyền tải đến đông đảo quần chúng nhân dân - đặc biệt là thế hệ trẻ - về vai trò, những khó khăn, vất vả và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân nói riêng và Công an nhân dân nói chung.

Người lớn, trẻ em thích thú trả lời những câu hỏi về các cách thức lừa đảo trực tuyến hiện nay ẢNH: DUY ANH

Đây cũng là dịp để tôn vinh, tri ân sâu sắc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng thời huy động sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân cùng phối hợp với lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Theo Cục Công tác chính trị, Bộ Công an (đơn vị chủ trì tham mưu, phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Gala "Tổ quốc bình yên" tại TP.HCM), chương trình là bản hùng ca của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng; là lời nhắc nhở rằng bình yên không tự nhiên mà có, mà được gìn giữ mỗi ngày bằng niềm tin của nhân dân, bằng thế trận lòng dân và bằng những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình.

Dưới đây là những hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại triển lãm:

Nhiều sản phẩm công nghệ tại triển lãm thu hút người xem ẢNH: DUY ANH

Không gian trưng bày được bố trí với nhiều phân khu cùng hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ hiện đại, tái hiện hành trình vẻ vang theo dòng chảy lịch sử, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai của lực lượng công an ẢNH: DUY ANH

Không gian tái hiện vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu tại triển lãm ẢNH: DUY ANH

Cục Quản lý xuất nhập cảnh giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh hàng không sân bay. Đặc biệt, người dân có thể trải nghiệm thực tế thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, khai báo thông tin hành khách trước chuyến bay... ẢNH: DUY ANH

Người dân có thể trải nghiệm các dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực xuất nhập cảnh tại không gian của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an ẢNH: DUY ANH

Hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm mở cửa miễn phí từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày ẢNH: DUY ANH

Nhiều mô hình, xe được trưng bày tại buổi triển lãm ẢNH: DUY ANH

Khu vực trưng bày của lực lượng an ninh nội địa ẢNH: DUY ANH

Người dân thích thú tại khu vực của Cục An ninh điều tra ẢNH: DUY ANH

Khu vực triển lãm của Công an TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Các cán bộ, chiến sĩ tại buổi triển lãm ẢNH: DUY ANH

Khu vực của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo mạng hiện nay ẢNH: DUY ANH