Công an TP.HCM phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM, thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại Công ty Quản lý bay miền Nam luôn được chú trọng, tạo điều kiện phát triển và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đại tá Trương Thanh Triều - Phó trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị

ẢNH: CTV

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như các giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động quản lý bay và an ninh hàng không.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã tổ chức tuyên truyền các chuyên đề nóng hiện nay như: phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận diện thủ đoạn "bắt cóc online", công tác phòng chống khủng bố...

Bà Ngô Thị Lan Hương - Phó giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

ẢNH: CTV

Hoạt động tuyên truyền này nhằm giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Quản lý bay miền Nam nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị kỹ năng chủ động nhận diện và phòng ngừa các loại tội phạm trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: CTV

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, dịp này, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM đã chính thức triển khai phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2026 - 2028 sâu rộng đến toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại Công ty Quản lý bay miền Nam.