Màn truy đuổi kịch tính trên sông Hàn gây ấn tượng tại gala 'Tổ quốc bình yên'

Tối 2.5, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên", tôn vinh chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12.7.1946 - 12.7.2026).

Đúng 20 giờ tối 2.5, lễ diễu hành văn hóa đa sắc mở màn gala “Tổ quốc bình yên”, lan tỏa khí thế tự hào lịch sử và tinh thần “Bản lĩnh - Nhạy bén - Vì bình yên nhân dân” của lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: HUY ĐẠT

Lễ diễu hành thể hiện sự gắn kết giữa các lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an và quần chúng nhân dân, tạo nên thế trận toàn dân vững chắc. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Trung ương, thành phố Đà Nẵng tham gia diễu hành ẢNH: HUY ĐẠT

Hàng trăm nghìn người dân và du khách phủ kín khu vực cầu Rồng và các tuyến đường ven sông Hàn để theo dõi chương trình “Tổ quốc bình yên” ẢNH: HUY ĐẠT

Đến tham dự chương trình gala "Tổ quốc bình yên" có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các cục, phòng nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng.

Đại tướng Lương Tam Quang vẫy cờ chào mừng trong không khí trang trọng, hào hùng của chương trình “Tổ quốc bình yên” ẢNH: HUY ĐẠT

Các đại biểu Công an thành phố Đà Nẵng tham dự chương trình gala “Tổ quốc bình yên” ẢNH: HUY ĐẠT

Chương trình mở màn bằng trống hội và màn diễu hành văn hóa quy mô lớn, tái hiện khí thế hào hùng và sự gắn kết giữa các lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an, trong đó lực lượng an ninh đóng vai trò chủ đạo, cùng sự tham gia của quần chúng nhân dân, góp phần khắc họa thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện các tiết mục giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa khí thế hào hùng trong chương trình “Tổ quốc bình yên” ẢNH: HUY ĐẠT

Điểm nhấn của chương trình gala "Tổ quốc bình yên" là các tiết mục ca vũ kịch đương đại, kể câu chuyện về một nữ điệp báo kiên cường dấn thân trong lòng địch, qua đó tái hiện cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng đầy mưu trí, quả cảm của lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Đáng chú ý, sau phần trình chiếu về vấn đề "thẻ vàng" IUU, khu vực sông Hàn trở thành sân khấu thực cảnh với màn tái hiện hành vi vi phạm và truy đuổi trên sông. Các tình huống đấu tranh trấn áp tội phạm được dàn dựng sinh động, kết hợp giữa lực lượng An ninh nhân dân với Hải quân và Kiểm ngư, mang lại hiệu ứng trực quan, hấp dẫn cho người xem.

Màn truy đuổi trên sông Hàn tái hiện cuộc chiến chống khai thác IUU, với những tình huống căng thẳng như ngoài thực địa ẢNH: HUY ĐẠT

Màn thực cảnh kết hợp ánh sáng, âm thanh và lực lượng chức năng, tái hiện sinh động hành vi vi phạm và quá trình trấn áp tội phạm ẢNH: HUY ĐẠT

Màn truy đuổi tái hiện hành trình gian nan của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ chủ quyền và nguồn lợi biển ẢNH: HUY ĐẠT

Những pha chạm trán nảy lửa, lực lượng an ninh áp sát, khống chế tội phạm bằng các đòn võ thuật dứt khoát ẢNH: HUY ĐẠT

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, như: Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và Dương Hoàng Yến..., góp phần lan tỏa cảm xúc với những tiết mục mang âm hưởng sử thi, hào hùng.

Các phần trình diễn đã khắc họa hành trình bền bỉ xây dựng mạng lưới cách mạng từ nhân dân, ý chí kiên trung của những chiến sĩ an ninh, biến gian khổ, hy sinh thành sức mạnh, viết nên những trang sử vẻ vang của lực lượng.

Khép lại chương trình là nghi thức truyền lửa thiêng liêng, trong không gian âm nhạc trầm hùng, trang nghiêm, gửi gắm thông điệp về sự kế thừa, tiếp nối truyền thống anh hùng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện các ca khúc về niềm tin và ánh sáng, lan tỏa thông điệp tích cực, tiếp thêm động lực trong hành trình giữ gìn bình yên Tổ quốc ẢNH: HUY ĐẠT

Ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và Dương Hoàng Yến cùng thể hiện ca khúc “Nam quốc sơn hà” với khí thế hào hùng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc ẢNH: HUY ĐẠT

Đại tướng Lương Tam Quang tặng hoa tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng An ninh nhân dân, ghi nhận những cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ẢNH: HUY ĐẠT

Nghi thức truyền lửa thiêng liêng, kết hợp màn pháo hoa và cầu Rồng phun lửa, tạo vòng tròn ánh đuốc, biểu tượng cho sự kế thừa bản lĩnh, mưu trí và ý chí bảo vệ Tổ quốc của lực lượng An ninh nhân dân trong thời kỳ mới ẢNH: HUY ĐẠT