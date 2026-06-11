Công an TP.HCM phá đường dây trộm cắp, thu giữ hơn 500 con mèo

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh triệt xóa một nhóm nghi can chuyên trộm cắp, thu mua chó mèo liên tỉnh gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Công an TP.HCM phá đường dây trộm cắp mèo ẢNH: CTV

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình, lực lượng công an đã mời làm việc và đấu tranh với nhóm nghi can gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú), Nguyễn Thị Thanh Tâm (45 tuổi, ở phường Linh Xuân, sống chung như vợ chồng với Tuấn), Nguyễn Thanh Tư (43 tuổi, ở phường Đông Hòa), Nguyễn Văn Dư (29 tuổi, ở phường Bình Hòa), Lê Huỳnh Bá (39 tuổi), Lê Khả Vinh (22 tuổi), Lê Đình Toàn (53 tuổi), Lê Đình Trung (ở tỉnh Tây Ninh), Đoàn Văn Tỏa (32 tuổi, ở tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Lập (46 tuổi, ở phường Thuận Giao).

Thủ đoạn gom hàng giao cho "đầu nậu"

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi can khai nhận đã tổ chức hoạt động bẫy bắt, trộm cắp mèo và thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong suốt 3 năm qua.

Theo đó, sau khi trộm cắp hoặc thu gom mèo từ các "chân rết", nhóm này mang về nơi ở cất giấu. Cứ khoảng 2 đến 3 ngày, khi nhốt đủ số lượng, chúng sẽ mang bán lại cho "đầu nậu" Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg để hưởng tiền chênh lệch.

Tiếp tục mở rộng truy xét từ lời khai của các nghi can, lực lượng chức năng xác định sau khi thu mua, Lê Huỳnh Bá vận chuyển số mèo trên đến bãi xe Trúc Quỳnh (tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) làm nơi tập kết trước khi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ khác.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã ập vào kiểm tra khẩn cấp bãi xe Trúc Quỳnh. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện và thu giữ 45 lồng sắt nhốt khoảng 400 con mèo còn sống; 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết được ướp đá lạnh chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Đồng thời, khi khám xét thêm một địa điểm tại phường Linh Xuân, lực lượng công an thu giữ thêm 21 con mèo. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã phát hiện, giải cứu và thu giữ hơn 500 con mèo, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây này là rất lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn, cũng như vai trò của từng nghi can trong đường dây này.

Đồng thời truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm tài sản, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.