Thời sự

Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá các vụ trộm chó, mèo

Hoàng Huy - Trần Kha
12/04/2026 15:01 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá nhiều vụ trộm cắp chó, mèo trên địa bàn, khẳng định tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm.

Phá nhanh các vụ trộm chó, mèo

Ngày 12.4, Công an TP.HCM cho biết công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp vật nuôi đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý ngay trong những tháng đầu năm 2026. Cụ thể, trong quý 1 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 vụ với 31 đối tượng có hành vi trộm cắp chó, mèo.

Đối tượng trộm chó Trần Văn Bình khi bị bắt

Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (46 tuổi, ở TP.HCM) vào ngày 26.3. Trước đó, một người dân tại phường Bình Tân trình báo bị mất trộm con chó giống bandog lai nặng 38 kg, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Qua truy xét, công an xác định Bình là thủ phạm. Đối tượng này còn khai nhận đã thực hiện trót lọt một vụ trộm chó becgie khác vào tháng 1.2026.

Thủ đoạn tinh vi, bán tài sản qua mạng

Không chỉ trộm chó, các đối tượng còn nhắm đến mèo cảnh có giá trị cao. Ngày 20.3, tại phường Phú Định, anh T.Q.Q bị mất trộm một con mèo lông xám trị giá khoảng 3 triệu đồng. Công an đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hoài Thanh (20 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (22 tuổi).

Đạt, Thanh khi bị bắt

Nhóm này khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã chuẩn bị lưới, bao vải, chở nhau bằng xe máy đi săn lùng vật nuôi trên các tuyến đường vắng vào rạng sáng. Sau khi bắt được con mèo, Thanh đem rao bán trên mạng xã hội để lấy tiền chia nhau. Hiện cả hai đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Trước tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu gia tăng, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa và đấu tranh.

Chủ vật nuôi nhận lại thú cưng từ công an

Đặc biệt, đối với loại tội phạm trộm cắp vật nuôi, lực lượng công an phải tổ chức xác minh, truy bắt ngay để tránh gây bức xúc trong dư luận. Quan điểm của lãnh đạo Công an thành phố là dù giá trị tài sản thấp nhưng vẫn phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Triệt phá đường dây trộm chó quy mô lớn, thu giữ hơn 1,5 tấn tang vật

Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đồng loạt ra quân, triệt phá chuyên án liên quan đến các tụ điểm trộm chó, tiêu thụ chó với quy mô lớn.

