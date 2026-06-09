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Thời sự Pháp luật

Bắt nhanh nam thanh niên đột nhập tiệm vàng trộm hơn 3 tỉ đồng

Lê Lâm
Lê Lâm
09/06/2026 19:48 GMT+7

Nam thanh niên đã đột nhập vào tiệm vàng, trộm nhiều trang sức vàng như nhẫn, vòng, dây chuyền, lắc tay, cùng nhiều nhẫn kim loại màu trắng, giá trị tài sản ước tính trên 3 tỉ đồng.

Tối 9.6, Công an xã Hưng Thịnh (TP.Đồng Nai) thông tin đã bàn giao Nguyễn Hồng Trương (32 tuổi, ở Lâm Đồng) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền. Nguyễn Hồng Trương là đối tượng đã đột nhập một tiệm vàng trên địa bàn xã Hưng Thịnh để trộm cắp tài sản.

Bắt nhanh nghi can đột nhập tiệm vàng trộm hơn 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Hồng Trương đột nhập vào tiệm vàng

ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯNG THỊNH

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo về việc tiệm vàng Kim Ngọc Thạch (thuộc xã Hưng Thịnh) bị trộm cắp tài sản.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Thịnh triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với gia đình bị hại và quần chúng nhân dân tổ chức vây bắt, khống chế Nguyễn Hồng Trương, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp.

Bắt nhanh nghi can đột nhập tiệm vàng trộm hơn 3 tỉ đồng - Ảnh 2.

Nghi can Nguyễn Hồng Trương trộm cắp số tài sản ước tính trên 3 tỉ đồng

ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯNG THỊNH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài sản bằng vàng gồm nhẫn, vòng, dây chuyền, lắc tay, cùng nhiều nhẫn kim loại màu trắng, giá trị tài sản ước tính trên 3 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Hồng Trương khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ.

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