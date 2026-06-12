Định danh người gửi hàng để chống lừa đảo, vận chuyển hàng cấm

Vì sao bị lừa nhận hàng lại khó truy vết ?

Thời gian qua, nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội đã cho thấy những hạn chế trong công tác xác minh danh tính người gửi bưu phẩm. Mới đây, một nạn nhân tại TP.HCM nhận được cuộc gọi thông báo có đơn hàng trị giá vài trăm ngàn đồng. Do thường xuyên mua sắm trực tuyến nên người này đã thanh toán khi nhận hàng và sau khi mở kiện hàng mới phát hiện bên trong chỉ là một sản phẩm giá trị thấp, không đúng như nội dung giới thiệu. Khi liên hệ lại theo số điện thoại ghi trên vận đơn thì không thể kết nối được, còn thông tin người gửi không đủ để xác định danh tính thực tế.

Nhiều người cũng liên tục phản ánh tình trạng nhận được các kiện hàng COD (thu hộ) dù không đặt mua bất kỳ sản phẩm nào. Khi hàng gửi đến nhà, một số người trong gia đình (đa số là người cao tuổi) do chủ quan nên đã thanh toán vì cho rằng đó là đơn hàng do con cháu đặt trước. Sau khi phát hiện bị lừa, việc truy tìm người gửi gặp nhiều khó khăn do thông tin trên vận đơn không đầy đủ hoặc không chính xác.

Hàng giả, hàng nhái lợi dụng dịch vụ chuyển phát để phân phối bán lẻ Ảnh: QLTT

Ngoài việc lợi dụng công ty chuyển phát gửi hàng "rác" để lừa đảo, các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên mạng xã hội sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để quảng cáo sản phẩm. Sau khi có khách đặt mua, hàng hóa được gửi qua dịch vụ bưu chính theo hình thức thu hộ tiền hàng (COD). Khi khách hàng phát hiện sản phẩm không đúng quảng cáo và yêu cầu đổi trả hoặc khiếu nại, các tài khoản bán hàng đều bị khóa hoặc xóa bỏ, trong khi việc xác minh người gửi thực tế mất nhiều thời gian do thiếu cơ chế định danh chặt chẽ.

Nghiêm trọng hơn, cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã phát hiện các vụ việc lợi dụng dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa là chất cấm, hoặc những trường hợp mua bán chất độc như lá ngón, xyanua… Trong quá trình điều tra, một trong những khó khăn thường gặp là người gửi sử dụng thông tin không chính xác hoặc nhờ người khác đứng tên thực hiện gửi hàng, làm kéo dài thời gian xác minh và xử lý vụ việc.

Việc "ẩn danh" người gửi chính là lỗ hổng kéo dài trong thời gian qua dẫn đến nhiều hệ lụy trong quá trình chuyển phát. Theo ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chongluadao.vn, bên cạnh việc che giấu danh tính người gửi, các đối tượng có mục đích lừa đảo còn sử dụng thông tin giả, số điện thoại không chính chủ hoặc nhờ người khác đứng tên gửi hàng. Khi phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu lừa đảo, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh người gửi, truy vết nguồn gốc bưu gửi và xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Cần thiết định danh người gửi

Bộ KH-CN hiện đang đưa ra lấy ý kiến công khai đối với dự thảo luật Bưu chính sửa đổi, dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp thứ 2 của Quốc hội (tháng 10.2026). Trong đó, việc định danh cá nhân, tổ chức gửi hàng được xem là cuộc cải cách lớn trong tư duy quản lý dịch vụ chuyển phát. Khác với quy định hiện hành vốn chỉ định nghĩa "bưu gửi" là thư tín, gói hay kiện hàng hóa được tiếp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng lưới; dự thảo luật mới bổ sung một thuộc tính cốt lõi. Theo đó, bưu gửi phải là sản phẩm được chấp nhận, chia chọn, vận chuyển, phát tới địa chỉ và "bắt buộc phải được định danh riêng biệt, bảo đảm có thể theo dõi, truy tìm dấu vết trong suốt vòng đời cung ứng dịch vụ".

Quy định mới bắt buộc phải định danh người gửi hàng và số hóa quy trình vận chuyển để truy vết Ảnh: Khang Ka tạo bằng AI

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia VN, cho biết: Bên cạnh việc yêu cầu định danh, dự thảo luật Bưu chính còn cho phép doanh nghiệp phân loại bưu gửi theo mức độ rủi ro dựa trên thông tin người gửi và hành trình vận chuyển. Đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ như đối chiếu thông tin bổ sung hoặc thông báo cho cơ quan chức năng. Đây là nguyên tắc cốt lõi của việc bảo đảm an toàn bưu chính số, áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với đề xuất định danh người gửi hàng hóa khi sử dụng dịch vụ bưu chính, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận xét: Đây là bước đi phù hợp với xu hướng quản lý số và có thể góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh. Dự thảo yêu cầu người gửi phải cung cấp thông tin định danh điện tử và doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm xác thực, lưu trữ thông tin để phục vụ công tác truy xuất khi cần thiết. Điều này giúp mỗi bưu gửi đều gắn với một chủ thể cụ thể, hạn chế tình trạng sử dụng thông tin giả hoặc không rõ danh tính để gửi hàng hóa vi phạm pháp luật.

Đối với câu hỏi liệu quy định mới trong dự thảo có ngăn chặn được tình trạng lừa đảo qua dịch vụ bưu kiện hay không, ông Ngô Minh Hiếu cho rằng với 2 thay đổi có ý nghĩa lớn nhất là định danh người gửi hàng và số hóa toàn bộ vòng đời của bưu gửi thì có thể tạo ra hiệu quả tích cực nhưng không phải là "lá chắn tuyệt đối". Trong thực tế, nhiều vụ lừa đảo qua hình thức giao hàng thu tiền, gửi hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng cấm hoặc các hành vi quấy rối đều gặp khó khăn trong quá trình điều tra vì không xác định được chính xác người gửi. Khi thông tin người gửi được định danh và lưu trữ đầy đủ, cơ quan chức năng sẽ thuận lợi hơn trong việc truy vết, xác minh trách nhiệm và xử lý vi phạm, từ đó nâng cao tính răn đe đối với các đối tượng lợi dụng dịch vụ chuyển phát để thực hiện hành vi trái pháp luật. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn cho các cá nhân, doanh nghiệp chân chính.

"Nếu được triển khai nghiêm túc, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư và hệ thống định danh điện tử quốc gia, các quy định mới có thể giúp giảm mạnh tình trạng lừa đảo qua hình thức gửi hàng COD, đồng thời nâng cao khả năng truy vết, điều tra và xử lý vi phạm", ông Ngô Minh Hiếu nhận định. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, dự thảo chưa thể loại bỏ hoàn toàn các hành vi lừa đảo vì vẫn còn những nguy cơ như thuê người khác đứng tên gửi hàng, mượn hoặc mua thông tin định danh của người khác, thành lập doanh nghiệp làm bình phong hoặc các đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới. Tuy nhiên, mức độ ẩn danh sẽ giảm đáng kể so với hiện nay.