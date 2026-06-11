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Thời sự Pháp luật

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam

Tuyến Phan
Tuyến Phan
11/06/2026 22:02 GMT+7

Bị lực lượng chức năng Campuchia đấu tranh quyết liệt, nhóm lừa đảo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử 'khủng', nhưng bị công an triệt phá 'từ trong trứng nước'.

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo di chuyển từ Campuchia sang Việt Nam hòng lập "đại bản doanh" để tiếp tục lừa đảo.

Nhóm này tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ; liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, hạn chế tiếp xúc với người địa phương.

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 1.

Ổ nhóm lừa đảo bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá "từ trong trứng nước"

ẢNH: CACC

Đặc biệt, các đối tượng còn mua sắm, lắp đặt trang thiết bị để phục vụ hoạt động lừa đảo. Công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ.

Toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng thì bị Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa.

Đến nay, công an đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam.

Việc kịp thời ngăn chặn đường dây trên giúp ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam.

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 2.
Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 3.
Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 4.
Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 5.

Trong đường dây này có hàng chục công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

ẢNH: CACC

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 6.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo phá án

ẢNH: CACC

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 7.

Hàng trăm điện thoại di động và USB lưu trữ dữ liệu bị thu giữ

ẢNH: CACC

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 8.
Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 9.
Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 10.

Các thiết bị được nhóm đối tượng chuẩn bị để phục vụ hoạt động lừa đảo

ẢNH: CACC

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 11.
Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 12.

Nhóm đối tượng còn chuẩn bị hàng trăm chiếc giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện hòng lập "đại bản doanh" tại Việt Nam

ẢNH: CACC

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam - Ảnh 15.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

ẢNH: CACC

 

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