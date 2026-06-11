Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo di chuyển từ Campuchia sang Việt Nam hòng lập "đại bản doanh" để tiếp tục lừa đảo.

Nhóm này tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ; liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, hạn chế tiếp xúc với người địa phương.

Ổ nhóm lừa đảo bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá "từ trong trứng nước" ẢNH: CACC

Đặc biệt, các đối tượng còn mua sắm, lắp đặt trang thiết bị để phục vụ hoạt động lừa đảo. Công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ.

Toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng thì bị Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa.

Đến nay, công an đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam.

Việc kịp thời ngăn chặn đường dây trên giúp ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong đường dây này có hàng chục công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ẢNH: CACC

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo phá án ẢNH: CACC

Hàng trăm điện thoại di động và USB lưu trữ dữ liệu bị thu giữ ẢNH: CACC

Các thiết bị được nhóm đối tượng chuẩn bị để phục vụ hoạt động lừa đảo ẢNH: CACC

Nhóm đối tượng còn chuẩn bị hàng trăm chiếc giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện hòng lập "đại bản doanh" tại Việt Nam ẢNH: CACC