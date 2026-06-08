Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng buôn lậu máy gặt đập liên hợp từ Campuchia

Trần Ngọc
Trần Ngọc
08/06/2026 17:16 GMT+7

Mang 2 máy gặt đập liên hợp từ Campuchia về Việt Nam trái phép không khai báo, rồi đưa đi tiêu thụ Nguyễn Văn Đây (39 tuổi) vừa bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự.

Ngày 8.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đây (39 tuổi, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đây là người đã vận chuyển trái phép 2 máy gặt đập liên hợp từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ mà không khai báo.

Campuchia mang về nước tiêu thụ không khai báo - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đây (giữa) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép từ Campuchia về Việt Nam

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 27.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô do D.V.L (42 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đang lưu thông tại khu vực xã Khánh Bình có 1 máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu KUBOTA có nguồn gốc nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. 

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện C.C.B (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình) chuẩn bị đưa thêm 1 máy gặt đập liên hợp từ một nhà kho ở xã Khánh Bình lên xe tải để vận chuyển đi tiêu thụ. Toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan được tạm giữ phục vụ công tác điều tra. 

Campuchia mang về nước tiêu thụ không khai báo - Ảnh 2.

Máy gặt đập liên hợp tang vật được Nguyễn Văn Đây mua từ Campuchia vận chuyển trái phép về Việt Nam

ẢNH: CACC

Qua làm việc với những người liên quan, lực lượng chức năng xác định số máy gặt đập liên hợp trên do Nguyễn Văn Đây đứng mua từ Campuchia. Sau đó, Đây thuê L. và B. vận chuyển trái phép qua biên giới vào Việt Nam để đưa đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. 

Trong quá trình điều tra, nhận thấy bản thân khó che đậy hành vi phạm tội nên ngày 1.6, Đây đến Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tin liên quan

Công an TP.HCM xóa đường dây buôn lậu vàng 'khủng' từ Campuchia

Công an TP.HCM xóa đường dây buôn lậu vàng 'khủng' từ Campuchia

Ngày 19.5, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng 9999 quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng biến vàng lậu thành vàng trang sức đeo trên người nhằm qua mặt biên phòng khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

AN GIANG campuchia buôn lậu tạm giữ hình sự vận chuyển hàng hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận