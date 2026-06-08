An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng buôn lậu máy gặt đập liên hợp từ Campuchia

Ngày 8.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đây (39 tuổi, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đây là người đã vận chuyển trái phép 2 máy gặt đập liên hợp từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ mà không khai báo.

Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đây (giữa) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép từ Campuchia về Việt Nam ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 27.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô do D.V.L (42 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đang lưu thông tại khu vực xã Khánh Bình có 1 máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu KUBOTA có nguồn gốc nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện C.C.B (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình) chuẩn bị đưa thêm 1 máy gặt đập liên hợp từ một nhà kho ở xã Khánh Bình lên xe tải để vận chuyển đi tiêu thụ. Toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan được tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Máy gặt đập liên hợp tang vật được Nguyễn Văn Đây mua từ Campuchia vận chuyển trái phép về Việt Nam ẢNH: CACC

Qua làm việc với những người liên quan, lực lượng chức năng xác định số máy gặt đập liên hợp trên do Nguyễn Văn Đây đứng mua từ Campuchia. Sau đó, Đây thuê L. và B. vận chuyển trái phép qua biên giới vào Việt Nam để đưa đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trong quá trình điều tra, nhận thấy bản thân khó che đậy hành vi phạm tội nên ngày 1.6, Đây đến Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.