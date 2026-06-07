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Thời sự Pháp luật

Công an Cà Mau tìm bị hại vụ mua bán người sang Campuchia để cưỡng bức lao động

Gia Bách
Gia Bách
07/06/2026 08:33 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tìm bị hại trong vụ án hình sự mua bán người đưa sang Campuchia để cưỡng bức lao động xảy ra tại xã Tân Thuận.

Ngày 7.6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang truy tìm bị hại trong vụ án hình sự mua bán người xảy ra tại xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau, được xác định có liên quan đến việc đưa người sang Campuchia để cưỡng bức lao động.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, quá trình điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng 10.2023 đến cuối năm 2024, các bị can Nguyễn Thành Chân, Ngô Thị Giang và Ngô Văn Tiến đã dụ dỗ, lừa gạt nhiều người đưa sang Campuchia để cưỡng bức lao động.

Công an Cà Mau tìm bị hại vụ mua bán người sang Campuchia để cưỡng bức lao động- Ảnh 1.

Công an Cà Mau tìm bị hại vụ mua bán người qua Campuchia cưỡng bức lao động

ẢNH: MINH HỌA Bằng AI

Trong thời gian ở Campuchia, Nguyễn Thành Chân xây dựng kịch bản tuyển dụng với nội dung "việc nhẹ, lương cao", giới thiệu việc làm nghề gỗ, nội thất tại Singapore với mức lương từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi tháng.

Sau đó, Chân bàn bạc, thỏa thuận với Ngô Thị Giang và Ngô Văn Tiến để tìm kiếm người, dụ dỗ, lừa gạt đưa sang Campuchia giao cho một công ty được cơ quan điều tra xác định hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm hưởng lợi ích vật chất.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau nhận định có thể còn những người bị hại chưa trình báo hoặc chưa được xác định trong hồ sơ vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, đơn vị này đề nghị những ai là bị hại trong vụ án mua bán người nêu trên nhanh chóng liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại số 77, đường Trần Quang Diệu, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau hoặc liên hệ điều tra viên Thái Đồng Mộc qua số điện thoại 0918.224.968 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

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