Ông Hun Sen muốn Campuchia dùng hành động mạnh nhất xóa sổ lừa đảo trực tuyến

Ông Hun Sen tại Quốc hội Campuchia hôm 2.6.2025 ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 25.5 dẫn lời quyền Quốc trưởng Campuchia Hun Sen kêu gọi chính phủ nước này có hành động mạnh mẽ nhất xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là thông qua việc truy tố không phân biệt đối xử đối với những kẻ lừa đảo và các quan chức thông đồng với chúng.

Phát biểu trong cuộc họp với người đứng đầu các ban ngành và địa phương hôm 24.5, ông Hun Sen bày tỏ sự thất vọng về những ảnh hưởng đối với uy tín của Campuchia do tội phạm công nghệ gây ra trong những năm gần đây.

"Hình ảnh của đất nước chúng ta đã bị tổn hại và hoen ố bởi các băng nhóm lừa đảo trực tuyến. Uy tín của Campuchia đã bị tổn hại bởi các nhóm này, và trong tương lai chúng có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với quốc gia chúng ta", ông cảnh báo. Theo ông, lừa đảo trực tuyến ngày nay bao trùm mọi lĩnh vực, từ cá cược đua chó đến trẻ em chơi trò chơi trực tuyến.

Ông Hun Sen cho rằng Campuchia cũng là nạn nhân vì hầu hết các đường dây tội phạm có tổ chức ở nước này do người nước ngoài điều hành. Ông cũng đặt câu hỏi làm thế nào những kẻ tham gia lừa đảo trực tuyến có thể nhập cảnh vào Campuchia mà không có giấy tờ cần thiết.

Ông đề nghị Thủ tướng Hun Manet và Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha ra lệnh cho các cơ quan chức năng thẩm vấn những người bị bắt giữ mà không có hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân, và xác định họ đã nhập cảnh Campuchia qua cửa khẩu nào.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cải cách quân đội, tăng cường năng lực quốc phòng

Ông Hun Sen chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến, nhấn mạnh rằng Campuchia cần chứng minh cho thế giới thấy rằng họ có thể xóa bỏ tội phạm này.

Ông cho biết đã nhận được báo cáo rằng một số quan chức thậm chí còn giúp đưa các nhóm lừa đảo trực tuyến vào tỉnh của họ, nên sẽ không thể xóa bỏ vấn đề này nếu những kẻ đồng lõa tiếp tục tiếp tay với bọn lừa đảo.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, chỉ trong ba tuần đầu tháng 5, cơ quan chức năng đã triệt phá các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại 50 địa điểm. Khoảng 3.320 người thuộc 32 quốc tịch đã bị bắt giữ trong các chiến dịch này. Trong số đó, 1.030 người bị trục xuất và 96 người bị đưa ra tòa.

Các cơ quan chức năng tại các tỉnh đang tiến hành thủ tục pháp lý đối với 1.590 người, trong khi 45 người xin được hồi hương tự nguyện về nước.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Hun Manet đã buộc thôi việc hai sĩ quan an ninh cấp cao tại tỉnh Mondulkiri vì không hoàn thành nhiệm vụ chống lại các mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động trong khu vực quản lý của họ. Hai sĩ quan này gồm thiếu tướng Lor Sokha, trưởng công an tỉnh, và chuẩn tướng Hem Bonarel, tư lệnh cảnh sát quân sự tỉnh.

Trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo, thẩm phán Chhe Vivathanak của Tòa án thành phố Phnom Penh hôm 22.5 ban hành lệnh bắt giữ đối với thiếu tá Nuon Ninaro, cựu chỉ huy cảnh sát quân sự tại thành phố Poipet (tỉnh Banteay Meanchey).

Cơ quan chức năng đã tịch thu 9 biệt thự hạng sang thuộc sở hữu của ông Ninaro, người bị buộc tội đồng lõa trong vụ lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền.