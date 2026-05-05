5 cựu sĩ quan cảnh sát Campuchia bị xử tù liên quan lừa đảo trực tuyến

Tờ Khmer Times hôm nay 5.5 đưa tin Tòa án thành phố Phnom Penh ngày 30.4 đã tuyên án 5 cựu sĩ quan cảnh sát Campuchia mức án tù từ 5 đến 7 năm vì tội hối lộ các quan chức của Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến và một công tố viên để giúp 43 tên lừa đảo người Thái Lan được trả tự do.

Cựu Phó cảnh sát trưởng huyện Bavel Vorn Veasna đã bị kết án 7 năm tù Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Nhóm lừa đảo người Thái Lan bị giới chức Campuchia bắt giữ tại thành phố Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey vào năm 2025. Nhóm này đã đề nghị hối lộ số tiền 774.000 USD (hơn 20 tỉ đồng), nhưng âm mưu này thất bại sau khi các quan chức từ chối nhận tiền.

Thẩm phán chủ tọa Yem Tola đã xác định 5 bị cáo là Vorn Veasna (38 tuổi), cựu trung tá và phó cảnh sát trưởng huyện Bavel; Taing Samnang (43 tuổi), cựu thiếu tá và trợ lý của Phó Tổng Giám đốc Cục Vật liệu Kỹ thuật thuộc Bộ Nội vụ Campuchia; và 3 sĩ quan khác, gồm Heng Sokna (39 tuổi), Mony Sokdaro (44 tuổi), và Sab Phearon (46 tuổi).

Veasna và Samnang bị Đơn vị Chống tham nhũng (ACU) bắt giữ vào ngày 23.5.2025. Ba bị cáo còn lại vẫn đang bỏ trốn.

Tòa án đã tuyên án Veasna 7 năm tù và phạt 500 triệu riel (125.000 USD). Samnang bị kết án 5 năm tù, trong đó có 2 năm án treo.

Sokna và Phearon mỗi người bị xử vắng mặt 6 năm tù, trong khi Sokdaro bị kết án 5 năm tù. Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với cả 3 người này.

Cả 5 người nói trên đều bị buộc tội tham nhũng và rửa tiền theo Điều 32 của Luật Chống tham nhũng, Điều 27 và 605 của Bộ luật Hình sự, và Điều 38 của Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo Khmer Times.