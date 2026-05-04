Campuchia có thể buộc thành viên các băng nhóm tội phạm xây công sự ở tiền tuyến

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 4.5 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định chính phủ nước này sẽ không ban hành luật để đưa các thành viên băng nhóm thanh niên phạm tội ra tiền tuyến, mà có thể điều động họ làm công việc hỗ trợ như xây công sự.

Lời giải thích này được đưa ra sau chỉ trích từ một đảng chính trị ở nước ngoài và các nhà phân tích liên quan chỉ thị gần đây của Thủ tướng Hun Manet yêu cầu đánh giá tính hợp pháp của việc điều động thanh niên gây mất an ninh xã hội đến các khu vực tiền tuyến.

Nhà lãnh đạo cho biết việc nghiên cứu cơ sở pháp lý cho động thái này không có nghĩa là sẽ ban hành luật đưa những thanh niên này vào vai trò chiến đấu trực tiếp. Thay vào đó, sáng kiến này nhằm đánh giá tính khả thi của việc huy động họ tham gia các hoạt động hỗ trợ, chẳng hạn như xây hào hoặc làm nông có giám sát.

Trước đó hôm 26.4, ông Hun Manet chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Sar Theth và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Vong Pisen đánh giá tính hợp pháp của đề xuất này.

Ông Hun Manet nói thêm rằng điều đó sẽ không liên quan việc ban hành luật mới để chuyển những đối tượng bị giam giữ ra tiền tuyến.

Theo ông, về nguyên tắc, thành viên các băng nhóm phạm tội phải được xử lý theo pháp luật hiện hành và việc nghiên cứu pháp lý này liên quan cách áp dụng đối với tù nhân, vì cũng có các luật bảo vệ người bị giam giữ, bao gồm cả quy định cấm lao động cưỡng bức.

"Nếu pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ cân nhắc đưa họ đến một xã ở tỉnh Preah Vihear để tham gia đào hào hoặc các công việc hỗ trợ khác dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, nhưng không tham gia chiến đấu", ông khẳng định.

Nghị sĩ Campuchia bác cáo buộc của Mỹ về dính líu đường dây lừa đảo

Thủ tướng Campuchia cho biết sáng kiến này nhằm giúp người trẻ có hành vi sai phạm hiểu rõ hơn về sự hy sinh của các binh sĩ trong những tình huống rủi ro cao, thay vì có hành vi góp phần gây bất ổn xã hội.

Ngoài ra, ông chỉ đạo chính quyền các tỉnh thành trên cả nước tăng cường trấn áp các băng nhóm thanh niên, cảnh báo rằng những thành viên là con của quan chức hay lãnh đạo địa phương có thể đối diện hậu quả như việc cha mẹ mất chức nếu họ không thay đổi hành vi.