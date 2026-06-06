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Thời sự Pháp luật

Công an tỉnh Cà Mau tìm nạn nhân bị lừa tiền đặt cọc qua livestream

Gia Bách
Gia Bách
06/06/2026 16:52 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đang tìm người bị hại trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bằng hình thức lừa tiền đặt cọc mua bán cây cảnh và vật tư sử dụng trong nuôi cá cảnh.

Ngày 6.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đang thông báo tìm bị hại liên quan vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng bằng hình thức lừa tiền đặt cọc.

Theo thông báo, quá trình xác minh cho thấy các đối tượng vi phạm thực hiện hành vi dưới hình thức nhận đặt cọc mua bán cây cảnh và các loại vật tư sử dụng trong nuôi cá cảnh, trồng cây cảnh.

Công an tỉnh Cà Mau tìm nạn nhân bị lừa tiền đặt cọc qua livestream- Ảnh 1.

Công an Cà Mau tìm nạn nhân từng chuyển tiền đặt cọc qua livestream mua hàng

ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI

Cụ thể, khi các cửa hàng phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội, nhiều khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm thường để lại số điện thoại trên phần bình luận. Sau đó đối tượng bị cho là sử dụng tài khoản Zalo cá nhân giả làm người bán hàng bằng cách đổi tên tài khoản thành tên cửa hàng đang phát livestream hoặc sử dụng tên khác để tạo sự nhầm lẫn.

Từ các số điện thoại khách hàng để lại trên phiên livestream, đối tượng liên hệ qua Zalo, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc một phần hoặc toàn bộ giá trị sản phẩm cần mua vào hai tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1032288823 và 1036149925. Sau khi người mua chuyển tiền, đối tượng chiếm đoạt số tiền và cắt đứt liên lạc.

Để phục vụ công tác xác minh theo quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân là bị hại hoặc từng giao dịch với hai tài khoản nêu trên liên hệ cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau tại địa chỉ số 5A Hùng Vương, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc lừa tiền đặt cọc qua mạng.

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