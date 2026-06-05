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Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Ngăn chặn liên tiếp 2 vụ lừa đảo qua mạng gần 1,5 tỉ đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/06/2026 09:56 GMT+7

Công an phường Trảng Bom vừa ngăn chặn liên tiếp 2 vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân bảo toàn số tiền gần 1,5 tỉ đồng ngay trước thời điểm giao dịch.

Ngày 5.6, Công an phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai, cho biết vừa ngăn chặn liên tiếp 2 vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân tránh mất gần 1,5 tỉ đồng.

Cụ thể, vào ngày 2.6, Công an phường Trảng Bom tiếp nhận thông tin một người phụ nữ trên địa bàn đến ngân hàng làm thủ tục chuyển số tiền hơn 1,3 tỉ đồng cho đối tượng quen biết qua mạng xã hội.

Qua xác minh thông tin ban đầu, phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thượng tá Trịnh Anh Dũng, Trưởng công an phường Trảng Bom đã trực tiếp đến ngân hàng, gặp người dân để nắm tình hình, ngăn chặn giao dịch.

Qua tiếp xúc, trao đổi và xác minh, cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo "dụ dỗ tình cảm" đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng.

Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng hình ảnh thành đạt, lịch thiệp, tự xưng là "quân nhân cấp tướng của Mỹ" đang tham gia chiến tranh ở nước ngoài, tình cờ có duyên quen biết người phụ nữ, muốn "mãi mãi bên nhau"… Sau thời gian tạo dựng mối quan hệ "tình cảm" với nạn nhân, đối tượng đưa ra thủ đoạn chuyển quà tặng, ngoại tệ có giá trị lớn, nhưng muốn nhận tài sản thì người phụ nữ phải chuyển tiền để được "Liên hợp quốc" đồng ý cho công ty chuyển tiền, quà về Việt Nam.

Đồng Nai: Liên tiếp ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua mạng gần 1,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an phường Trảng Bom tuyên truyền, ngăn chặn người phụ nữ không chuyển hơn 1,3 tỉ đồng cho kẻ lừa đảo

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG TRẢNG BOM

Do bị tác động về mặt tình cảm và tâm lý, người phụ nữ đã tin tưởng và đến ngân hàng để chuyển số tiền hơn 1,3 tỉ đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Sau khi được vận động, phân tích, người phụ nữ này đã kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Tiếp đến, ngày 3.6, Công an phường Trảng Bom tiếp tục ngăn chặn 1 người phụ nữ khác đang chuẩn bị chuyển 180 triệu đồng để tham gia đầu tư trực tuyến theo hướng dẫn của các đối tượng trên mạng xã hội với những cam kết lợi nhuận cao.

Sau khi được giải thích, người phụ nữ đã hiểu rõ sự việc và không thực hiện giao dịch chuyển tiền, bảo toàn được toàn bộ số tài sản của mình.

Công an phường Trảng Bom khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tư vấn.

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