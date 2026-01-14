Hai cán bộ ngân hàng kịp thời chặn đứng vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 14.1, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Cà Mau (SHB Cà Mau) vì có thành tích kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Vụ việc xảy ra vào trưa 3.12.2025, khi khách hàng T.N.H đến trụ sở SHB Cà Mau yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm trị giá 1,1 tỉ đồng. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy khách hàng có tâm lý lo lắng, sợ sệt, liên tục nghe điện thoại nhưng né tránh trao đổi nội dung. Những biểu hiện bất thường này khiến chị Phan Thị Hồng Tươi, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và chị Nguyễn Thị Thùy Dương, giao dịch viên, đặc biệt lưu ý.

Hai cán bộ SHB Cà Mau nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau vì có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an ẢNH: CACC

Bằng sự kiên nhẫn và cách tiếp cận mềm mỏng, 2 cán bộ ngân hàng đã động viên, hỏi thăm và tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng.

Khi được trấn an, bà H. cho biết đang bị nhóm người xưng là người của "Bộ Công an" yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm tại SHB để chuyển cho chúng với lý do phục vụ điều tra. Nhận diện rõ thủ đoạn lừa đảo, 2 cán bộ ngân hàng đã kịp thời ngăn giao dịch, giúp bà H. không bị mất 1,1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trước đó, bà H. đã rút sổ tiết kiệm cùng số tiền 1,1 tỉ đồng tại một ngân hàng khác và chuyển cho các đối tượng lừa đảo. Ngay trong ngày, chị Tươi và chị Dương đã đưa bà H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau trình báo. Cơ quan công an sau đó nhanh chóng tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm để xác minh, xử lý theo quy định.



