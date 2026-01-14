Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hai cán bộ ngân hàng kịp thời chặn đứng vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Gia Bách
Gia Bách
14/01/2026 15:26 GMT+7

Hai cán bộ ngân hàng ở Cà Mau đã giúp một khách hàng thoát khỏi bẫy lừa đảo tinh vi, giữ lại 1,1 tỉ đồng ngay trước thời điểm chuyển tiền cho các đối tượng giả danh công an.

Ngày 14.1, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Cà Mau (SHB Cà Mau) vì có thành tích kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Vụ việc xảy ra vào trưa 3.12.2025, khi khách hàng T.N.H đến trụ sở SHB Cà Mau yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm trị giá 1,1 tỉ đồng. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy khách hàng có tâm lý lo lắng, sợ sệt, liên tục nghe điện thoại nhưng né tránh trao đổi nội dung. Những biểu hiện bất thường này khiến chị Phan Thị Hồng Tươi, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và chị Nguyễn Thị Thùy Dương, giao dịch viên, đặc biệt lưu ý.

Hai cán bộ ngân hàng kịp thời chặn đứng vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ- Ảnh 1.

Hai cán bộ SHB Cà Mau nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau vì có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an

ẢNH: CACC

Bằng sự kiên nhẫn và cách tiếp cận mềm mỏng, 2 cán bộ ngân hàng đã động viên, hỏi thăm và tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng.

Khi được trấn an, bà H. cho biết đang bị nhóm người xưng là người của "Bộ Công an" yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm tại SHB để chuyển cho chúng với lý do phục vụ điều tra. Nhận diện rõ thủ đoạn lừa đảo, 2 cán bộ ngân hàng đã kịp thời ngăn giao dịch, giúp bà H. không bị mất 1,1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trước đó, bà H. đã rút sổ tiết kiệm cùng số tiền 1,1 tỉ đồng tại một ngân hàng khác và chuyển cho các đối tượng lừa đảo. Ngay trong ngày, chị Tươi và chị Dương đã đưa bà H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau trình báo. Cơ quan công an sau đó nhanh chóng tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm để xác minh, xử lý theo quy định.


Tin liên quan

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn

Hai nhân viên của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định giúp 2 khách hàng thoát khỏi các vụ lừa đảo, tránh bị chiếm đoạt tổng số tiền 1 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

ngân hàng lừa đảo Bộ Công an cà mau ngăn chặn lừa đảo giả danh công an Chuyển tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận