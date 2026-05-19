Công an cảnh báo chiêu giả mạo Zalo lãnh đạo để lừa chuyển tiền

Lâm Viên
19/05/2026 17:19 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo tình trạng giả mạo tài khoản Zalo của lãnh đạo, người quen để nhắn tin vay tiền, lừa chuyển khoản đang diễn biến phức tạp.

Giả mạo tài khoản quen biết để tạo lòng tin

Ngày 19.5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết thời gian gần đây, thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của lãnh đạo cơ quan Nhà nước, người quen rồi nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản gấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi, khiến không ít người mất cảnh giác.

Các đối tượng thường sử dụng các tài khoản Zalo, Telegram... để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Theo đó, các đối tượng thường gửi đường link giả mạo với nội dung bình chọn cuộc thi, xác minh tài khoản, nhận quà, cập nhật dịch vụ công, hồ sơ học sinh điện tử hay hoàn tiền đơn hàng… Khi người dùng truy cập hoặc cung cấp mã OTP, tài khoản Zalo sẽ nhanh chóng bị chiếm quyền sử dụng.

Sau đó, các đối tượng khai thác danh bạ, nội dung trò chuyện để giả danh tài khoản Zalo quen thuộc của lãnh đạo, đồng nghiệp hoặc người thân nhắn tin vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản với lý do như "Anh đang họp, không tiện nghe điện thoại", "Chuyển giúp khoản tiền gấp cho đối tác", "Ứng tiền xử lý công việc cơ quan", "Mượn tiền trong ít phút sẽ chuyển lại ngay"…

Điểm chung của các kịch bản là tạo tâm lý cấp bách, thúc giục nạn nhân chuyển tiền ngay, hạn chế thời gian kiểm chứng; nhiều người mất cảnh giác và nhanh chóng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Ngoài việc chiếm tài khoản thật, các đối tượng còn lập tài khoản Zalo giả, sử dụng hình ảnh và tên giống lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước hoặc người thân để kết bạn, nhắn tin lừa đảo. Một số trường hợp còn dùng công nghệ AI, deepfake giả giọng nói, hình ảnh nhằm tăng độ tin cậy.

Cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền

Công an Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Công an Lâm Đồng cảnh báo việc chiếm tài khoản Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Người dân không truy cập các đường link lạ được gửi qua Zalo, SMS; không cài đặt ứng dụng từ file APK hoặc nguồn không rõ ràng.

Đặc biệt, khi nhận được tin nhắn vay tiền, nhờ chuyển khoản từ người quen, lãnh đạo hoặc người thân, cần gọi điện xác minh trực tiếp trước khi thực hiện giao dịch, tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Nhiều lãnh đạo ở Cà Mau bị hack tài khoản Zalo

Hàng loạt giám đốc sở, lãnh đạo cấp xã ở Cà Mau đồng loạt cảnh báo bị hack chiếm quyền hoặc giả mạo tài khoản Zalo, hé lộ thủ đoạn mới với lớp vỏ QR 'trùng tên' nhưng tiền chuyển đi lại đến tài khoản khác.

