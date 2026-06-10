Giả danh cán bộ lừa đảo hơn 10 tỉ đồng của 37 bị hại, lãnh án 16 năm

Ngày 10.6, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (36 tuổi, ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế) về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".



Bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên ẢNH: NGỌC MINH

Theo cáo trạng, từ tháng 2.2021 - 9.2024, dù không còn công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) nhưng Nguyên vẫn tự giới thiệu bản thân là nhân viên cơ quan này. Nguyên đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng thực hiện các thủ tục đất đai như phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, sang tên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền và hồ sơ cho Nguyên. Sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Kết quả điều tra xác định, Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 10,45 tỉ đồng của 37 bị hại.

Ngoài ra, trong quá trình phạm tội, Nguyên còn sử dụng phiếu thu giả có đóng dấu của một chi cục thuế trên địa bàn để tạo lòng tin, chiếm đoạt thêm 178,84 triệu đồng của một bị hại khác. Sau khi nhận tiền, bị cáo dùng phương thức "lấy tiền người sau trả cho người trước" để kéo dài thời gian.



Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù.









