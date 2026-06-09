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Thời sự Pháp luật

Công an Cần Thơ tìm bị hại vụ lừa đảo tại một dự án xử lý chất thải rắn

Thanh Duy
Thanh Duy
09/06/2026 16:55 GMT+7

Công an thành phố Cần Thơ tìm bị hại liên quan tới việc một phụ nữ lừa đảo hơn 600 triệu đồng khi thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn ở phường Vĩnh Châu.

Ngày 9.6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra thông báo tìm bị hại liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn ở khóm Cà Lăng B, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ.

Liên quan tới vụ án, trước đó ngày 8.5, Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mận (tên gọi khác là Thúy, 44 tuổi, ở xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cần Thơ tìm bị hại vụ lừa đảo tại một dự án xử lý chất thải rắn - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Mận bị khởi tố do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10.2024 đến tháng 3.2025, Nguyễn Thị Mận đã mạo danh nhân viên một công ty tài chính. Với vị trí này, Mận đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có mối quan hệ với một số bộ, ngành Trung ương, nhằm tạo lòng tin với một doanh nghiệp đang thi công dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại địa phương.

Bằng cách này, Mận nhận thực hiện hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Mận liên hệ, trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

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