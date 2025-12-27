Đổi pin, chất thải rắn nguy hại lấy quà: Cách làm nhỏ vì môi trường ở TP.HCM

Chương trình đổi pin, chất thải rắn sinh hoạt nguy hại lấy quà diễn ra tại công viên Vườn Dầu, với sự tham gia của các lãnh đạo phường Dĩ An, đại diện 19 ban điều hành khu phố, tập thể phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng các hộ gia đình trên địa bàn phường.



Người dân hào hứng mang pin, chất thải rắn sinh hoạt nguy hại đến đổi lấy quà ẢNH: THANH MAI

Chương trình được tổ chức nhằm thực hiện thu gom các loại chất thải rắn nguy hại của các hộ gia đình theo đúng quy định. Từ đó, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đặc biệt là công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu thải bỏ chất thải nguy hại gây ô nhiễm đất, nước và không khí.

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Tường Văn, Phó chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết, đây là hoạt động nhằm giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc phân loại rác tại gia đình. Qua đó, chính quyền địa phương tiếp tục khẳng định sự quyết tâm triển khai phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn, hướng đến xây dựng đô thị Dĩ An xanh - sạch - đẹp, văn minh và hiện đại.

Ông Võ Tường Văn, Phó chủ tịch UBND phường Dĩ An ẢNH: THANH MAI

Theo ông Văn, sau chương trình hôm nay, mỗi hộ gia đình khuyến khích duy trì phân loại 3 loại rác: rác thực phẩm, rác tái chế và các loại rác còn lại; thu gom, bỏ rác và thực hiện đóng phí rác theo đúng quy định trên toàn địa bàn phường.

Ban tổ chức đã bố trí các gian hàng đổi pin, chất thải và nhận quà, thu hút sự quan tâm tích cực của nhiều hộ gia đình. Người dân liên tục mang đến các loại chất thải rắn nguy hại phát sinh trong sinh hoạt gia đình như pin đã qua sử dụng, bóng đèn, thiết bị điện tử hư hỏng, bình xịt côn trùng, bình gas mini… đến đổi lấy cây xanh và các vật phẩm thân thiện với môi trường.

Tham gia chương trình, chị Yến Thanh (32 tuổi, ở phường Dĩ An) mang pin đã qua sử dụng đến đổi cây xanh. Theo chị đánh giá, đây là một hoạt động rất ý nghĩa, tạo điều kiện và không gian để người dân chung tay bảo vệ môi trường.

Người dân đến đổi rác thải nhận cây xanh ẢNH: THANH MAI

Người dân cũng có thể chọn những phần quà khác như rổ tre hoặc túi cói ẢNH: THANH MAI

"Những loại rác như pin, bình xịt côn trùng… thường bị vứt bỏ mà không được phân loại. Bằng cách đổi rác thải tại sự kiện này thì mỗi người đều có thể nhận cây xanh và các món quà khác, đồng thời rác thải cũng được phân loại đúng theo quy định", chị Thanh chia sẻ.