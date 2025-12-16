Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Đời sống

Hệ thống tủ đổi pin xe máy điện gây chú ý tại Honda Thanks Day 2025

Chí Tâm
Chí Tâm
16/12/2025 13:25 GMT+7

Bên cạnh màn diễu hành 200 xe tại Honda Thanks Day 2025, hãng xe Nhật Bản còn thu hút sự chú ý khi công bố kế hoạch vận hành tủ đổi pin từ năm 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau giai đoạn thí điểm.

Sau 3 thập kỷ chiếm lĩnh thị phần xe máy tại Việt Nam, Honda đang từng bước chuyển đổi xanh để chạy theo xu hướng. Không tung ra sản phẩm ồ ạt, hãng xe Nhật Bản ưu tiên hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng. Chiến lược này được khẳng định tại sự kiện Honda Thanks Day, nơi giải pháp năng lượng mới trở thành tâm điểm thay vì các dòng xe xăng quen thuộc.

Honda rục rịch triển khai trạm đổi pin cho xe máy điện năm 2026 - Ảnh 1.

Honda trưng bày tủ đổi pin tại sự kiện, giúp khách hàng có cái nhìn cụ thể hơn về cách hoán đổi pin cho xe máy điện

ẢNH: C.T

Cụ thể, tại khu vực trưng bày công nghệ xanh, Honda giới thiệu hệ thống tủ đổi pin (Honda Power Pack Exchanger e:). Đây là "mảnh ghép" quan trọng giải quyết bài toán tiết kiệm thời gian nạp năng lượng cho các dòng xe máy điện sử dụng pin hoán đổi như CUV e: hay Benly e:.

Thực tế, mô hình đổi pin này đã được Honda triển khai thí điểm trước đó tại 19 đại lý ủy nhiệm Honda (HEAD) và qua các đối tác doanh nghiệp vận chuyển. Tuy nhiên, thông tin về việc dự kiến vận hành chính thức từ đầu năm 2026 cho thấy bước chuyển mình quan trọng của hãng, từ giai đoạn thử nghiệm trong phạm vi hẹp sang thương mại hóa đại trà. 

Honda rục rịch triển khai trạm đổi pin cho xe máy điện năm 2026 - Ảnh 2.

Nhiều dòng ô tô hybrid tại Honda Thanks Day 2025

ẢNH: C.T

Động thái này mở ra triển vọng tiếp cận hạ tầng năng lượng thuận tiện hơn cho khách hàng cá nhân, thay vì chỉ phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp như trước đây.

Bên cạnh giải pháp đổi pin, khách tham quan cũng có thể khám phá nhiều dòng xe thân thiện môi trường như xe máy điện Honda ICON e:, CUV e: và các mẫu ô tô hybrid như Honda CR-V e:HEV, Civic e:HEV...

Về quy mô tổ chức, sự kiện ghi nhận hoạt động diễu hành với số lượng lên tới 200 phương tiện, bao gồm ô tô, xe máy phổ thông và xe phân khối lớn. Đoàn xe di chuyển qua các cung đường trung tâm khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi, dẫn đầu là dòng Touring được mệnh danh "vua đường trường" - Honda Gold Wing cùng sự tham gia của cộng đồng Honda Bikers.

Honda rục rịch triển khai trạm đổi pin cho xe máy điện năm 2026 - Ảnh 3.

Các mẫu xe đua chuyên nghiệp của đội đua Honda Racing Vietnam

ẢNH: C.T

Tại khu vực trưng bày, bên cạnh các dòng xe thương mại, sự kiện còn có sự xuất hiện của mẫu "xe đua đường phố" - Honda Civic Type R và các mẫu xe đua chuyên nghiệp của đội đua Honda Racing Vietnam. Đây là hoạt động kỷ niệm cột mốc 10 năm thành lập đội đua này tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ yêu thích tốc độ.

Ngoài ra, nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Honda cũng bố trí không gian trưng bày các dòng xe "huyền thoại" từng gắn liền với người dùng trong nước nhiều thập kỷ trước, đặt cạnh các dòng xe thế hệ mới. Cách sắp xếp này tái hiện trực quan quá trình thay đổi công nghệ và thị hiếu tiêu dùng xe máy, ô tô tại Việt Nam qua 30 năm.

