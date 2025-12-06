Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế xanh

Phường đầu tiên của TP.HCM lắp trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện

Đình Sơn
Đình Sơn
06/12/2025 15:16 GMT+7

Ngày 6.12, UBND phường Bình Trưng đã ra mắt 3 cụm trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện và mô hình "Công sở xanh - thân thiện với môi trường". Đây là phường đầu tiên trong 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố triển khai mô hình mô hình này nhằm phục vụ cán bộ, công chức và người dân.

Theo ông Võ Quốc Trường, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng, trong những năm gần đây, vấn đề suy giảm chất lượng không khí và biến đổi khí hậu đã trở thành thách thức lớn đối với các đô thị lớn như TP.HCM. Phát triển giao thông xanh, hướng đến sử dụng xe điện, đặc biệt là xe máy điện thay thế xe chạy nhiên liệu là xu thế tất yếu và bền vững. 

Nhận thức rõ điều đó, UBND phường Bình Trưng đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị và Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu (Công ty V - Green) để triển khai 3 cụm trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện ngay tại khuôn viên của trụ sở Đảng ủy, trụ sở UBND và trụ sở Công an phường.

Phường đầu tiên của TP.HCM lắp trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện- Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Bình Trưng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện

ẢNH: ĐÌNH SƠN


Việc đưa cụm trạm vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người dân sử dụng phương tiện xanh mà còn góp phần giảm tiếng ồn, giảm khí thải độc hại và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Song song với việc ra mắt cụm trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện, phường cũng triển khai mô hình "Công sở xanh - Thân thiện với môi trường", với nhiều nội dung như: Tăng cường mảng xanh trong khuôn viên cơ quan, tạo không gian làm việc trong lành, thân thiện. Hình thành thói quen giao thông xanh, tạo nền tảng để cán bộ, công chức và nhân dân từng bước chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường. 

Đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm sử dụng giấy tờ hành chính, tiến tới mô hình cơ quan không giấy, công sở thông minh, hoạt động hiệu quả, minh bạch.

Trong khi đó, ông Kiều Quốc Tuấn, Giám đốc miền Nam Công ty V - Green cho hay, chuyển đổi xanh và phát triển giao thông sạch đã trở thành mục tiêu chiến lược của Việt Nam nhằm hướng đến cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hạ tầng trạm sạc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường.

V-Green hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và triển khai hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin thông minh đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, hiện đại, tiện ích.

Phường đầu tiên của TP.HCM lắp trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện- Ảnh 2.

Trạm sạc được thiết kế an toàn

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cụm trạm sạc và tủ đổi pin được đưa vào hoạt động tại các trụ sở cơ quan của phường Bình Trưng được thiết kế với những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, kết nối thông minh, vận hành bền vững. Hệ thống đảm bảo hỗ trợ tối đa cho cán bộ, công chức và người dân sử dụng xe máy điện; tạo điều kiện cho lực lượng công an phường tiếp tục vận hành mô hình tuần tra xanh bằng xe máy điện hiệu quả.

Đồng thời góp phần giảm khí thải, giảm tiếng ồn và cải thiện chất lượng không khí đô thị; thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông xanh đồng bộ với định hướng của TP.HCM.



Pin xe điện có nhanh chai và 'chết dần' như pin điện thoại?

Pin xe điện có nhanh chai và 'chết dần' như pin điện thoại?

Tuổi thọ pin luôn là một câu hỏi lớn đối với người mua xe điện và điều này hoàn toàn có lý do. Pin lithium-ion là một "hộp đen" đắt đỏ - chúng có thể chiếm tới 30 - 50% giá trị của một chiếc xe điện, nhưng lại rất khó đánh giá. Nỗi lo về tuổi thọ pin và chi phí thay thế đắt đỏ là 1 trong những rào cản tâm lý lớn nhất ngăn cản người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.



xe máy điện xe điện giao thông giao thông xanh kinh tế xanh
