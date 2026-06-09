Bắt tạm giam 7 bị can vụ khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ

Ngày 9.6, theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an phường Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ khiêng quan tài chứa người sống, vừa diễu phố vừa nhảy múa phản cảm trên đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng.

Nhóm người khiêng quan tài vừa nhảy múa vừa diễu phố phản cảm ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, các bị can trên bị bắt để điều tra các hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối 4.6 trước trại hòm Nhật Tâm thuộc phường Sóc Trăng, do Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) làm chủ.

Cùng bị bắt với Nhật, còn có các đồng phạm: Phạm Quốc Em (31 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Phạm Văn Lộc (48 tuổi, ở phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), Cổ Minh Đức (32 tuổi, ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ), Cao Văn Vẹn (25 tuổi, ở xã Mỹ Phước, thành phố Cần Thơ), Lý Thanh Liêm (19 tuổi, ở xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi, ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, thành phố Cần Thơ).

Công an phường Sóc Trăng bắt tam giam Nguyễn Hoàng Nhật (chủ trại hòm Nhật Tâm, thứ 3 từ phải qua) cùng 6 đồng phạm trong vụ khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ ẢNH: CACC

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh một đám tiệc được cho là mừng sinh nhật của chủ một trại hòm nằm trên đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, khung rạp đặt trên đường phố. Lúc này một cô gái đang phối âm thanh với tiếng nhạc inh ỏi, sôi động. Xung quanh đông người liên tục nhảy múa, hò hét theo; trong đó, nhiều người mặc đồng phục thường thấy của đội mai táng.

Vụ khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ: Bắt tạm giam 7 người

Hình ảnh đáng chú ý tại bữa tiệc là nhiều người đã cùng nhau khiêng một chiếc quan tài, vừa nhảy múa vừa diễu hành trên đường phố.

Hết người này đến người khác thay phiên nhau vào chiếc quan tài nằm với sự thích thú, vui vẻ. Trong quá trình di chuyển, họ đôi lúc bật dậy để nhảy múa hưởng ứng cùng đám đông.

Lúc sự việc diễn ra, nhiều người dân vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại để chụp ảnh và quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Các đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút người xem và bình luận. Phần lớn tỏ ra bất bình trước hành vi vui chơi phản cảm, quá trớn của nhóm người tại bữa tiệc.

Không ít ý kiến cho rằng đây hình ảnh cợt nhả, xấu xí, trái với thuần phong mỹ tục nên mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.