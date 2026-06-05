Du khách nước ngoài mặc áo dài phản cảm tại Hội An khiến người dân bức xúc

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại việc du khách nước ngoài mặc áo dài mà không mặc quần dài vô tư tản bộ. Cách ăn mặc bị cho là phản cảm, không phù hợp với trang phục truyền thống Việt Nam đã khiến một phụ nữ địa phương lên tiếng nhắc nhở và đề nghị du khách điều chỉnh lại trang phục.

Một tài khoản để lại bình luận trên mạng xã hội TikTok: "Chị này nói đúng, áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, không thể để bôi bác như thế được".

Trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng tranh cãi không xuất phát từ yếu tố trang phục đơn thuần mà liên quan đến cách ứng xử với một biểu tượng văn hóa. Bởi áo dài được xem là nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, việc biến tấu trang phục theo cách bị cho là không phù hợp đã làm dấy lên những tranh luận về sự tôn trọng đối với các giá trị truyền thống.

Người dân trực tiếp nhắc nhở nữ du khách về cách mặc áo dài bị cho là phản cảm tại phố cổ Hội An Ảnh: CẮT TỪ CLIP

Một tài khoản bình luận: "Không thể chấp nhận được ,áo dài là niềm tự hào là trang phục truyền thống của dân tộc", một tài khoản khác viết: "Cần phạt thật nặng du khách này, không tôn trọng văn hóa Việt Nam". Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.

Thực tế, đây không phải lần đầu trang phục của du khách trở thành chủ đề gây tranh cãi tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Hàng loạt vụ việc làm dấy lên tranh luận về ứng xử nơi công cộng

Năm 2022, mạng xã hội từng xôn xao trước bộ ảnh của một nữ du khách mặc áo dài cách tân phản cảm khi chụp hình tại Hội An. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến bức xúc cách thể hiện này làm mất đi nét duyên dáng vốn có của áo dài Việt Nam.

Những tranh cãi liên tiếp tại Hội An cho thấy câu chuyện không nằm ở việc du khách là người Việt hay người nước ngoài, mà xuất phát từ kỳ vọng của cộng đồng về sự tôn trọng đối với bản sắc văn hóa địa phương.

Cuối tháng 8.2024, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và bày tỏ sự bức xúc trước hình ảnh một số nữ du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm đi lại, mua sắm và dạo bộ trên các tuyến phố thuộc trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các điểm đến tâm linh và di sản khác như Kinh thành Huế hay Tràng An (Ninh Bình) cũng liên tục trở thành "nạn nhân" của trào lưu ăn mặc hở hang để câu view, câu like. Nhiều du khách diện trang phục không phù hợp, phản cảm khi bước vào những nơi tôn nghiêm.

Trong thời đại mạng xã hội, những hình ảnh gây tranh cãi tại các điểm đến du lịch có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Song điều đọng lại sau mỗi vụ việc thường không chỉ là phản ứng của dư luận đối với một cá nhân, mà còn là những tranh luận về cách cân bằng giữa quyền tự do cá nhân và sự tôn trọng đối với văn hóa, tập quán của nơi mình đặt chân đến.

Nhìn từ những vụ việc từng xảy ra tại Hội An, Kinh thành Huế hay một số địa điểm tâm linh, có thể thấy phần lớn tranh cãi xuất hiện khi trang phục bị cho là không phù hợp với không gian và bối cảnh văn hóa. Nếu bikini được xem là lựa chọn bình thường tại các bãi biển, thì khi xuất hiện giữa phố cổ, tại các di tích, danh thắng hoặc những nơi gắn với giá trị lịch sử, văn hóa, cách nhìn nhận của công chúng thường trở nên khắt khe hơn.

Vụ việc mới nhất tại Hội An một lần nữa cho thấy bên cạnh nỗ lực quảng bá hình ảnh điểm đến, câu chuyện về văn hóa ứng xử của du khách vẫn cần được quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ, sự tôn trọng đối với các giá trị, tập quán và đặc trưng văn hóa của địa phương không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc điểm đến mà còn giúp mỗi hành trình trở nên văn minh, trọn vẹn và đáng nhớ hơn.