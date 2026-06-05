Mặc áo dài phản cảm ở Hội An: Đừng bôi bẩn di sản

Nữ du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm bị người dân địa phương nhắc nhở ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh du khách nước ngoài mặc áo dài phản cảm ở Hội An, thản nhiên tản bộ giữa lòng phố cổ đang khiến dư luận bức xúc. Ngay khi vừa xuất hiện, những hình ảnh này đã lập tức nhận về một rổ "gạch đá".

Sự giận dữ của dư luận là hoàn toàn có cơ sở. Hội An là di sản thế giới, là không gian văn hóa tâm linh và cổ kính chứ không phải là một bãi tắm công cộng. Việc mặc một bộ đồ "thiếu vải" ngay trên tà áo dài, được xem trang phục truyền thống của dân tộc, là sự xúc phạm lòng tự tôn văn hóa của người Việt. Đây không còn là tự do cá nhân hay phong cách thời trang, mà là sự vô duyên, thiếu ý thức đến mức không thể chấp nhận được. Một độc giả đặt câu hỏi: Tại sao những vụ việc tương tự như mặc bikini chụp ảnh ở Chùa Cầu, "thả rông" check-in vẫn cứ lặp lại mà không có "thuốc" trị dứt điểm?

Xác minh nữ du khách nước ngoài mặc phản cảm ở phố cổ Hội An

Nhưng đáng nói nhất trong vụ việc lần này chính là cái uy của người dân địa phương. Ngay khi thấy cảnh chướng tai gai mắt, một phụ nữ ở Hội An đã không hề ngần ngại, chị chặn nhóm khách lại, nhờ hướng dẫn viên dịch thẳng thừng: "Hoặc là mặc quần vào, hoặc là cởi áo dài ra". Câu nói nghiêm nghị dứt khoát này lập tức nhận được "mưa lời khen". Đây là phản ứng tự vệ chính đáng của những con người đang trực tiếp sống và bảo vệ di sản quê hương họ mỗi ngày.

Cũng có một số ý kiến cho rằng, nhìn đi thì cũng phải nhìn lại để tìm giải pháp căn cơ, thay vì chỉ bày tỏ bức xúc khi sự việc xảy ra rồi. Một số khách du lịch họ thực sự không biết. Có thể trong tư duy của những người này, áo dài giống như một chiếc áo xẻ tà mặc ngoài, họ không hiểu hết giá trị biểu tượng và sự kín đáo của nó. Cái sai của khách là một, thì cái thiếu của hệ thống quản lý du lịch là hai.

Nhìn sang nhiều nước xung quanh chúng ta, tại sao khách du lịch vào đền chùa, các địa điểm di sản... luôn răm rắp quần dài, quấn khăn nghiêm chỉnh? Vì họ tuyên truyền phổ biến rất tốt, chưa kể làm nghiêm ngay từ chỗ bán vé... Họ có biển báo hình ảnh trực quan đập ngay vào mắt, có tờ rơi đa ngôn ngữ dán khắp nơi và có lực lượng bảo vệ chặn ngay từ cửa nếu ăn mặc lệch chuẩn. Còn ở ta, khâu khuyến cáo này hiện vẫn làm chưa chặt chẽ, chủ yếu dựa vào "ý thức tự giác" của khách.

Đã đến lúc cơ quan chức năng cần chuyển từ "nhắc nhở" sang "phạt tiền" thật nặng. Phải quy trách nhiệm trực tiếp cho các công ty lữ hành và hướng dẫn viên đi cùng đoàn. Đồng thời, các lối vào phố cổ Hội An nói riêng và các vùng di sản khác cần dựng ngay các bảng cấm bằng hình ảnh thật lớn, rõ ràng. Muốn du lịch bền vững và giữ được cái chất của Hội An, chúng ta phải bắt khách chấp nhận "luật chơi": Anh có quyền tự do, nhưng đến đây thì phải "nhập gia tùy tục".