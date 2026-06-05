Xác minh nữ du khách nước ngoài mặc phản cảm ở phố cổ Hội An

Sáng 5.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết các lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ một nữ du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm khi tham quan khu phố cổ Hội An.

"Hiện địa phương đang chỉ đạo các lực lượng xác minh, làm rõ, khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin cụ thể", ông Cường nói.

Chủ tịch UBND phường Hội An cũng thông tin thêm, thời gian qua, các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường, nhắc nhở các trường hợp du khách ăn mặc không phù hợp khi tham quan phố cổ, đồng thời giải thích cho họ hiểu.

Nữ du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm bị người dân địa phương nhắc nhở ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại việc du khách nước ngoài mặc áo dài nhưng không kèm quần dài vô tư tản bộ. Cách ăn mặc phản cảm này của du khách đã bị người phụ nữ địa phương nhắc nhở. Người này còn nhờ hướng dẫn viên phiên dịch, yêu cầu ăn mặc lại cho phù hợp. Ngay khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ phản đối cách ăn mặc của du khách.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Hầu hết mọi người đều ủng hộ, dành lời khen cho người phụ nữ địa phương.

Tài khoản Ly Khanh bày tỏ: "Chị ấy nói rất đúng. Đây thể hiện sự tôn trọng văn hóa dân tộc. Tà áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống của dân tộc".

Chủ tịch UBND phường Hội An cho biết địa phương cũng sẽ tìm người phụ nữ có hành động đẹp là nhắc nhở du khách để có hình thức biểu dương.