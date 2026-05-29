Đà Nẵng tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ DIFF 2026, du khách cần lưu ý gì?

Những tuyến đường nào tạm cấm trong các đêm pháo hoa?

Ngày 29.5, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, áp dụng trong các đêm trình diễn từ ngày mai 30.5 đến ngày 11.7 nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ người dân, du khách theo dõi sự kiện.

Theo kế hoạch, trong các đêm bắn pháo hoa diễn ra vào các ngày 30.5, 6.6, 13.6, 20.6, 27.6, 11.7, từ 16 giờ đến khi kết thúc chương trình, thành phố Đà Nẵng sẽ cấm ô tô lưu thông trên nhiều tuyến đường quanh khu vực bãi bắn, sân khấu và khán đài DIFF 2026 như: Bạch Đằng, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Lộc, Phạm Văn Đồng… Riêng xe phục vụ DIFF có phù hiệu và một số xe khách trên 30 chỗ được phép lưu thông theo hướng quy định.

Từ 17 giờ đến hết chương trình, thành phố tiếp tục cấm tất cả phương tiện lưu thông qua nhiều khu vực trọng điểm như: cầu Sông Hàn, đường An Đồn, một số đoạn Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Vân Đồn cùng các tuyến đường gom phía đông cầu Sông Hàn.

Ngoài ra, xe khách trên 30 chỗ bị cấm lưu thông trên đường Ngô Quyền đoạn từ cầu Sông Hàn đến Vương Thừa Vũ trong khung giờ từ 16 giờ đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa. Xe kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc cũng bị cấm lưu thông trên tuyến Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn từ 16 giờ đến 24 giờ.

Một số nút giao thông trung tâm cũng được điều chỉnh hướng lưu thông nhằm hạn chế ùn tắc. Cụ thể, các phương tiện đi trên đường Lê Lợi khi đến nút giao Lê Lợi - Lê Duẩn không được đi thẳng hoặc rẽ trái mà bắt buộc rẽ phải vào đường Lê Duẩn. Tại các nút Quang Trung - Lê Lợi và Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai cũng cấm rẽ trái và quay đầu xe.

Bên cạnh phương án phân luồng, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều khu vực cấm dừng, đỗ xe phục vụ DIFF 2026. Đáng chú ý, từ ngày 23.5 đến hết ngày 11.7, cấm dừng, đỗ xe trên đường Bạch Đằng đoạn từ Thành Điện Hải đến đường Trần Quý Cáp để phục vụ khu vực tập kết và bắn pháo hoa tại cảng Đà Nẵng (phường Hải Châu).

Trong các đêm trình diễn pháo hoa, hàng loạt tuyến đường như Trần Phú, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, các tuyến gom cầu Rồng, cầu Sông Hàn, Trần Thánh Tông, Vân Đồn… cũng sẽ cấm dừng, đỗ xe từ 15 giờ đến 24 giờ. Một số khu vực cấm hoàn toàn việc dừng, đỗ, kể cả xe ưu tiên, ngoại trừ phương tiện phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngoại giao và lực lượng làm nhiệm vụ.

Bãi đỗ xe đường 2.9 bên hông Cổ viện Chàm cũng tạm thời cấm đỗ xe từ 14 giờ đến 24 giờ trong các ngày diễn ra pháo hoa.

Để phục vụ người dân và du khách, thành phố bố trí các khu vực tập kết phương tiện riêng. Xe khách dưới 30 chỗ được lưu thông đến các nút giao Vân Đồn - Nguyễn Trung Trực và Hồ Hán Thương - Lê Văn Duyệt để tập kết. Xe khách trên 30 chỗ tập kết dọc đường Phạm Văn Đồng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khuyến cao, người dân và du khách nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc. Các tuyến lưu thông chính được khuyến nghị gồm: Ngô Quyền - Trần Thánh Tông - Vân Đồn; Ngô Quyền - Chu Huy Mân - Vân Đồn; Lê Đức Thọ - Hồ Hán Thương; Lê Đức Thọ - Chu Huy Mân - Hồ Hán Thương.

'View đẹp' xem pháo hoa miễn phí

DIFF 2026 diễn ra từ ngày 30.5 đến 11.7 với chủ đề "Danang - United Horizons - Những chân trời kết nối", quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam (2 đội), Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Italy, Đức, Bồ Đào Nha, Australia, Macau (Trung Quốc).

Các đêm thi đấu được tổ chức tối thứ bảy hằng tuần bên sông Hàn với các chủ đề riêng. Đêm khai mạc ngày 30.5 là màn tranh tài giữa đội Đà Nẵng (Việt Nam) và Trung Quốc với chủ đề "Thiên nhiên".

Các đêm tiếp theo lần lượt gồm: Pháp - Việt Nam (Nhà máy Z121) chủ đề "Di sản"; Nhật Bản - Italy chủ đề "Văn hóa"; Đức - Macau (Trung Quốc) chủ đề "Sáng tạo"; Australia - Bồ Đào Nha chủ đề "Tầm nhìn"; cùng với đêm chung kết 11.7.

Theo ban tổ chứcTC), sân khấu DIFF năm nay có quy mô lớn nhất trong lịch sử 18 năm tổ chức lễ hội, với hệ thống vòm nâng hạ rộng hơn 40 m và cao trên 10 m.

Khu vực bắn pháo hoa được bố trí tại cảng Sông Hàn trên đường Bạch Đằng (bờ tây sông Hàn, phường Hải Châu), trong khi khán đài chính đặt bên đường Trần Hưng Đạo (bờ đông sông Hàn, phường An Hải).

Ban tổ chức khuyến cáo du khách nên đến sớm để check-in, đặc biệt với khu vực A và A-VIP cần có mặt trước 19 giờ 30 phút để thuận lợi quan sát và ổn định chỗ ngồi tại khán đài. Người dân không nên mua vé trôi nổi để tránh rủi ro vé giả; với vé điện tử, cần bảo mật mã QR vì mã chỉ được quét 1 lần.

Nếu không mua vé khán đài, người dân và du khách có thể theo dõi pháo hoa tại các khu vực công cộng dọc 2 bờ sông Hàn như đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo hoặc trên các cây cầu như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước...

Ban tổ chức cũng lưu ý du khách không mang vào khu vực tổ chức các vật dụng dễ cháy nổ, rượu bia, vật nuôi, ô dù cỡ lớn, vật sắc nhọn và các đồ vật có thể ảnh hưởng đến an toàn sự kiện. Các gia đình có trẻ em dưới 3 tuổi được khuyến nghị lựa chọn vị trí quan sát từ xa nhằm hạn chế tác động của âm thanh lớn và hiệu ứng ánh sáng mạnh.



