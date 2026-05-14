Du lịch

Dàn ca sĩ nổi tiếng sẽ 'đốt cháy' sân khấu pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Huy Đạt
14/05/2026 08:19 GMT+7

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 hứa hẹn bùng nổ với màn tranh tài pháo hoa đỉnh cao cùng sự xuất hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng, kỳ vọng sẽ 'đốt cháy' sân khấu bên sông Hàn.

Ban tổ chức (BTC) Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) cho biết đêm khai mạc lễ hội diễn ra vào ngày 30.5 sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải, Hà Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân… hứa hẹn mang đến đại tiệc âm nhạc bùng nổ bên sông Hàn.

Đêm khai mạc DIFF 2026 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đương kim vô địch Trung Quốc với chủ đề "Thiên nhiên".

DIFF 2026 hứa hẹn mang đến đại tiệc pháo hoa và âm nhạc mãn nhãn bên sông Hàn

Theo BTC, các tiết mục được dàn dựng công phu với nhiều chất liệu nghệ thuật hiện đại, kết hợp gần 70 diễn viên múa chuyên nghiệp cùng hơn 30 nghệ sĩ quốc tế đến từ Sun World Ba Na Hills.

DIFF 2026 mang chủ đề "Danang - United Horizons - Những chân trời kết nối", đánh dấu bước nâng cấp lớn về sân khấu và công nghệ trình diễn. Sân khấu năm nay có tổng chiều ngang khoảng 100 m, diện tích gần 1.200 m², được xem là lớn nhất trong lịch sử lễ hội.

Điểm nhấn nổi bật là hệ thống vòm nâng hạ quy mô lớn lần đầu xuất hiện tại DIFF, trong đó vòm trung tâm rộng hơn 40 m, cao trên 10 m, có thể chuyển động trong chưa đầy 70 giây để tạo hiệu ứng chuyển cảnh theo thời gian thực.

Không gian trình diễn còn được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như laser công suất lớn, matrix LED 3D, hệ đèn Retro Amber, cơ khí đa tầng và công nghệ Sky AR cho phép khán giả tương tác với bầu trời pháo hoa trên thiết bị cá nhân.

Sự xuất hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà được kỳ vọng sẽ “đốt cháy” sân khấu đêm khai mạc DIFF 2026 bên sông Hàn

Ngoài ra, hệ thống Laser LED trình chiếu trên mặt sông Hàn và các tòa nhà hai bên bờ cùng công nghệ âm thanh thời gian thực được kỳ vọng sẽ nâng trải nghiệm thưởng thức pháo hoa của người dân và du khách.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group cùng nhiều đơn vị tài trợ, đồng hành khác.

Đêm khai mạc với chủ đề "Thiên nhiên" diễn ra vào ngày 30.5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà là đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đội Trung Quốc. Đêm 2 (diễn ra tối 6.6) với chủ đề "Di sản" giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2). Đêm 3 (tối 13.6) với chủ đề "Văn hóa" sẽ là màn tranh tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa Ý giàu kinh nghiệm chinh chiến tại DIFF. Đêm 4 (tối 20.6) với chủ đề "Sáng tạo" giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc). Đêm 5 (tối 27.6) với chủ đề "Tầm nhìn" giữa đội Úc và Bồ Đào Nha. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11.7, theo tên chủ đề chính "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối - Da Nang - United Horizons".

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào top 9 ‘đáng trải nghiệm nhất hành tinh’

Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure vừa công bố danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh năm 2026, trong đó Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đại diện nổi bật của châu Á.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
