Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm... khởi sắc cùng 'Gala nhạc Việt 2026'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
05/02/2026 10:43 GMT+7

Gala nhạc Việt 2026 với chủ đề 'Năm mới khởi sắc', quy tụ đông đảo nghệ sĩ như Trấn Thành, Cẩm Ly, Minh Tuyết, Quốc Đại, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Võ Hạ Trâm, Hương Trà, Noo Phước Thịnh... với hàng loạt tiết mục được dàn dựng công phu, nhiều màn kết hợp lần đầu xuất hiện.

Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm góp mặt trong Gala Nhạc Việt 2026 - Ảnh 1.

Poster chương trình Gala nhạc Việt 2026 quy tụ đông đảo nghệ sĩ

Ảnh: BTC

Chương trình do đạo diễn Trần Thành Trung cùng ê kíp T Production thực hiện. Theo đạo diễn, sau năm 2025 nhiều biến động và thách thức, ai cũng mong chờ một khởi đầu tươi sáng hơn. Vì vậy, Gala nhạc Việt 2026 lựa chọn chủ đề "Năm mới khởi sắc" như một lời chúc đầu năm, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ mọi người gạt bỏ lo toan cũ để "phi nhanh như ngựa", đón những vận hội rực rỡ phía trước.

Với hơn 10 ca khúc độc quyền được đặt hàng sáng tác mới cho Tết Bính Ngọ, chương trình sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Sân khấu năm nay được dàn dựng như không gian giao thoa giữa bản sắc dân tộc và tinh thần quốc tế hóa. Từng chi tiết hình ảnh, ý tưởng đều được chăm chút nhằm nâng cao giá trị thẩm mỹ, góp phần tạo nên một sân khấu âm nhạc Tết Việt tinh hoa.

Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm góp mặt trong Gala Nhạc Việt 2026 - Ảnh 2.

Chương trình được dàn dựng hoành tráng với hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng đạt chuẩn quốc tế

Ảnh: BTC

Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm góp mặt trong Gala Nhạc Việt 2026 - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà cùng các học trò mang đến tiết mục Cho đi nhiều hơn

Ảnh: BTC

Có gì trong Gala nhạc Việt 2026

Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết, nếu như những năm trước chương trình chỉ tập trung vào các ca khúc về mùa xuân, thì năm nay chủ đề được mở rộng. Không chỉ hát về mùa xuân, các nghệ sĩ còn thể hiện những ca khúc về xã hội, về tình yêu đôi lứa… để mang đến một gala đa sắc màu, đa cảm xúc.

Gần 70 văn nghệ sĩ cùng nhiều gương mặt trẻ nổi bật trong năm qua sẽ hội tụ, với những tiết mục mới lạ, chưa từng có. Khán giả sẽ được thưởng thức tiết mục mở màn Năm nay con ngựa với sự góp mặt của BB Trần, Tăng Phúc, Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt và Tiêu Minh Phụng. Đáng chú ý là màn kết hợp ý nghĩa Cho đi nhiều hơn của Hồ Ngọc Hà cùng Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc, GiGi Hương Giang và Thanh Thụy. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhóm nhạc "siêu hot" như LUNAS, Xương Rồng, UPRIZE (Tân binh toàn năng) hay nhóm hài Huỳnh Lập hứa hẹn mang đến năng lượng trẻ trung, vũ đạo đồng đều và phần nhìn mãn nhãn.

Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm góp mặt trong Gala Nhạc Việt 2026 - Ảnh 4.

Yến Trang, Lương Bích Hữu và Thanh Ngọc cùng hội ngộ trong tiết mục đặc biệt

Ảnh: BTC

Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm góp mặt trong Gala Nhạc Việt 2026 - Ảnh 5.

Tiết mục của các "chị đẹp" nhóm LUNAS

Ảnh: BTC

Chương trình còn có những màn song ca đáng chờ đợi như màn "đọ giọng" của Hương Tràm - Võ Hạ Trâm; các cặp đôi mới lạ Minh Tuyết - Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc - Saabirose, Hòa Minzy - Thái Lê Minh Hiếu, Min - Bùi Công Nam… Gala nhạc Việt 2026 cũng ghi dấu màn hội ngộ của Bùi Anh Tuấn - Hiền Hồ sau 6 năm, màn kết hợp của ba thành viên đến từ các nhóm nhạc nữ đình đám một thời: Lương Bích Hữu (H.A.T), Thanh Ngọc (Mắt Ngọc), Yến Trang (Mây Trắng), cùng cặp đôi bền bỉ Cẩm Ly - Quốc Đại. Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục solo của Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tùng Dương…

Gala nhạc Việt tết 2026 chủ đề "Năm mới khởi sắc" sẽ phát sóng trên kênh HTV7 và YouTube chương trình. Phần 1 lên sóng tối 11.2, phần 2 phát vào đêm giao thừa 16.2.



Tin liên quan

Tranh cãi diện mạo mới của chợ Bến Thành sau khi chỉnh trang

Tranh cãi diện mạo mới của chợ Bến Thành sau khi chỉnh trang

Việc chỉnh trang chợ Bến Thành - một trong những biểu tượng của TP.HCM với phần mái chợ đỏ tươi, khu vực quảng trường phía trước chợ được sơn các mảng họa tiết lớn hình sóng nước đang gây nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Hương Tràm Tùng Dương Hồ Ngọc Hà Cẩm Ly Minh Tuyết Gala nhạc Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận