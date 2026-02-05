Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm... khởi sắc cùng 'Gala nhạc Việt 2026'

Poster chương trình Gala nhạc Việt 2026 quy tụ đông đảo nghệ sĩ Ảnh: BTC

Chương trình do đạo diễn Trần Thành Trung cùng ê kíp T Production thực hiện. Theo đạo diễn, sau năm 2025 nhiều biến động và thách thức, ai cũng mong chờ một khởi đầu tươi sáng hơn. Vì vậy, Gala nhạc Việt 2026 lựa chọn chủ đề "Năm mới khởi sắc" như một lời chúc đầu năm, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ mọi người gạt bỏ lo toan cũ để "phi nhanh như ngựa", đón những vận hội rực rỡ phía trước.

Với hơn 10 ca khúc độc quyền được đặt hàng sáng tác mới cho Tết Bính Ngọ, chương trình sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Sân khấu năm nay được dàn dựng như không gian giao thoa giữa bản sắc dân tộc và tinh thần quốc tế hóa. Từng chi tiết hình ảnh, ý tưởng đều được chăm chút nhằm nâng cao giá trị thẩm mỹ, góp phần tạo nên một sân khấu âm nhạc Tết Việt tinh hoa.

Chương trình được dàn dựng hoành tráng với hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng đạt chuẩn quốc tế Ảnh: BTC

Hồ Ngọc Hà cùng các học trò mang đến tiết mục Cho đi nhiều hơn Ảnh: BTC

Có gì trong Gala nhạc Việt 2026?

Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết, nếu như những năm trước chương trình chỉ tập trung vào các ca khúc về mùa xuân, thì năm nay chủ đề được mở rộng. Không chỉ hát về mùa xuân, các nghệ sĩ còn thể hiện những ca khúc về xã hội, về tình yêu đôi lứa… để mang đến một gala đa sắc màu, đa cảm xúc.

Gần 70 văn nghệ sĩ cùng nhiều gương mặt trẻ nổi bật trong năm qua sẽ hội tụ, với những tiết mục mới lạ, chưa từng có. Khán giả sẽ được thưởng thức tiết mục mở màn Năm nay con ngựa với sự góp mặt của BB Trần, Tăng Phúc, Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt và Tiêu Minh Phụng. Đáng chú ý là màn kết hợp ý nghĩa Cho đi nhiều hơn của Hồ Ngọc Hà cùng Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc, GiGi Hương Giang và Thanh Thụy. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhóm nhạc "siêu hot" như LUNAS, Xương Rồng, UPRIZE (Tân binh toàn năng) hay nhóm hài Huỳnh Lập hứa hẹn mang đến năng lượng trẻ trung, vũ đạo đồng đều và phần nhìn mãn nhãn.

Yến Trang, Lương Bích Hữu và Thanh Ngọc cùng hội ngộ trong tiết mục đặc biệt Ảnh: BTC

Tiết mục của các "chị đẹp" nhóm LUNAS Ảnh: BTC

Chương trình còn có những màn song ca đáng chờ đợi như màn "đọ giọng" của Hương Tràm - Võ Hạ Trâm; các cặp đôi mới lạ Minh Tuyết - Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc - Saabirose, Hòa Minzy - Thái Lê Minh Hiếu, Min - Bùi Công Nam… Gala nhạc Việt 2026 cũng ghi dấu màn hội ngộ của Bùi Anh Tuấn - Hiền Hồ sau 6 năm, màn kết hợp của ba thành viên đến từ các nhóm nhạc nữ đình đám một thời: Lương Bích Hữu (H.A.T), Thanh Ngọc (Mắt Ngọc), Yến Trang (Mây Trắng), cùng cặp đôi bền bỉ Cẩm Ly - Quốc Đại. Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục solo của Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tùng Dương…

Gala nhạc Việt tết 2026 chủ đề "Năm mới khởi sắc" sẽ phát sóng trên kênh HTV7 và YouTube chương trình. Phần 1 lên sóng tối 11.2, phần 2 phát vào đêm giao thừa 16.2.







