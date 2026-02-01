Ca sĩ Hương Tràm sau khi trở về Việt Nam

Dấu ấn đáng nhớ của Hương Tràm trong những ngày đầu năm 2026 là khoảnh khắc cô trình diễn ca khúc Việt Nam tinh hoa (sáng tác Nguyễn Hải Phong) tại chương trình nghệ thuật do tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên sân khấu, giọng ca 9X xuất hiện trong tà áo dài, giữ vai trò người dẫn chuyện bằng âm nhạc, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc đến hàng chục ngàn khán giả.

Hương Tràm thể hiện ca khúc Việt Nam tinh hoa trên sân khấu ở Quảng Ninh Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cảm xúc đặc biệt này, Hương Tràm bày tỏ: “Khi được hát Việt Nam tinh hoa trước gần 50.000 người, Tràm thật sự rất xúc động. Đó là niềm hạnh phúc và tự hào khó quên trong sự nghiệp. Cảm xúc lúc ấy gần như bùng nổ”. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là dấu mốc tinh thần, nhắc cô ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người nghệ sĩ trong những không gian mang tính cộng đồng và lịch sử.

Ngoài ra, Hương Tràm tiếp tục nhận được sự ủng hộ của công chúng dành cho các sản phẩm cá nhân. Thành công của ca khúc Ước anh nhiều nỗi buồn (Hùng Quân) cùng MV nằm trong album Phao cứu sinh giúp cô thêm vững tin vào con đường mình đang đi. “Thành công đó cho tôi một niềm tin rất lớn rằng khán giả vẫn luôn ở đây, dõi theo và kỳ vọng vào những điều mình sẽ làm trong tương lai”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Quan điểm làm nghề của Hương Tràm

Ở tuổi 31, Hương Tràm không đặt mình trong giới hạn của một hình ảnh cố định. Với cô, làm nghệ thuật là một hành trình cần liên tục vận động. “Dù là hát, nhảy, diễn xuất hay thử sức ở vai trò sáng tác, tôi đều muốn nỗ lực hết mình để làm mới và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đó là cách tôi thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với khán giả”, cô nói.

Hương Tràm không ngại làm mới bản thân trong nghề Ảnh: NVCC

Trong năm Bính Ngọ, Hương Tràm dự kiến xuất hiện thường xuyên hơn trong các chương trình lớn dịp tết như Hoa xuân ca, Gala nhạc Việt, đồng thời tham gia nhiều sự kiện tại các thành phố. Việc tăng cường hoạt động biểu diễn không chỉ giúp nữ ca sĩ duy trì nhịp độ nghề nghiệp, mà còn là cách cô giữ sự kết nối trực tiếp với khán giả.

Bên cạnh đó, Hương Tràm cũng hé lộ những dự án âm nhạc mới đang được ấp ủ. Đáng chú ý, nữ ca sĩ cho biết có thể sẽ thử nghiệm vũ đạo nhiều hơn trong thời gian tới. “Tôi đang muốn thử những điều mới, có thể là đầu tư nhiều hơn cho trình diễn, cho hình ảnh sân khấu. Mong mọi người sẽ kiên nhẫn chờ tôi một chút”, cô nói.

Với Hương Tràm, làm mới bản thân không đồng nghĩa với việc phủ nhận những giá trị đã tạo nên tên tuổi. Ngược lại, đó là quá trình mở rộng biên độ sáng tạo trên nền tảng đã được tích lũy. Nữ ca sĩ quan niệm giọng hát vẫn là trung tâm, nhưng được đặt trong những cách thể hiện đa dạng và hiện đại hơn, phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay.

Nhìn về năm mới, Hương Tràm gửi lời chúc đến công chúng: “Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, tôi xin chúc quý khán giả một năm mới mã đáo thành công, mọi điều toại nguyện và luôn bình an”. Riêng với những người yêu âm nhạc đã đồng hành cùng cô suốt thời gian qua, nữ ca sĩ mong mọi người luôn giữ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục gặp nhau trên những hành trình âm nhạc sắp tới.