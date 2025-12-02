Hương Tràm tái ngộ tình cũ, thay đổi ra sao sau 5 năm ở Mỹ?

Lý do Hương Tràm rời Việt Nam sang trời Tây

Hương Tràm "tái xuất" làng nhạc Việt sau khoảng thời gian dài học tập và sinh sống tại Mỹ Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lần trở về sau nhiều năm du học, giọng ca Cho em gần anh thêm chút nữa cho biết cô chưa bao giờ xem quyết định quay lại Việt Nam là một bước đi táo bạo. Trước khi rời quê nhà vào năm 2019, Hương Tràm đã trải qua giai đoạn đầy áp lực, từ sức khỏe tinh thần tổn thương đến những vấn đề trong gia đình. "Ngày đó ai cũng nghĩ tôi ổn, nhưng ít người thật sự hỏi rằng tôi có hạnh phúc hay không. Điều tăm tối nhất chính là tinh thần của tôi", Hương Tràm trải lòng. Việc ra nước ngoài, theo nữ ca sĩ giống như một khoảng dừng cần thiết, một hành trình tĩnh tâm để thu mình lại, lắng nghe và hiểu rõ bản thân hơn.

Ở tuổi 30, Hương Tràm cho biết cô đã học cách đối diện với chính mình một cách bình thản và thành thật hơn. Những biến cố tinh thần trong quá khứ buộc cô phải tự nhìn lại. "Mình được mọi người yêu thương, nhưng tinh thần lại không ổn. Em từng mất ngủ triền miên, đến mức phải nhờ những người xung quanh nhắc nhở rằng mình thật sự cần dừng lại", quán quân Giọng hát Việt bày tỏ.

Hương Tràm cảm thấy hạnh phúc vì trên con đường nghệ thuật của mình luôn có gia đình đồng hành và ủng hộ Ảnh: NVCC

Về cuộc sống cá nhân, giọng ca 30 tuổi cho biết, cô không đặt áp lực về tuổi tác cho việc lập gia đình. Cô chia sẻ rằng mình đã nhận quá nhiều yêu thương từ khán giả, nên cô học cách bớt kỳ vọng, và niềm vui của bạn bè cũng mang lại hạnh phúc cho cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ duy trì thói quen tập luyện đều đặn 4 - 5 ngày mỗi tuần, kết hợp giữa gym, yoga và nhảy, đồng thời chú trọng chế độ ăn lành mạnh với ít thịt đỏ, ưu tiên rau xanh và protein để giữ vóc dáng khỏe mạnh.

Trở lại Việt Nam, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy mình được ở nhà vui vẻ, đi diễn gần 100 show trong hai năm qua. Dù thừa nhận hào quang hiện tại không còn rực rỡ như các đồng nghiệp khác, Hương Tràm cho rằng điều đó không khiến cô áp lực. Cô bày tỏ rằng điều quan trọng nhất với mình là không bỏ cuộc trên hành trình này, và những khán giả thật sự yêu thương cô sẽ muốn nhìn thấy cô hạnh phúc.

Đối với khoảng thời gian rời xa gia đình để "tìm lại chính mình", Hương Tràm khẳng định chưa từng có ý định buông bỏ điều gì, mà đơn giản là muốn học thêm, trau dồi thêm để hoàn thiện mình. Sau 5 năm du học, ca sĩ gốc Nghệ An có những thay đổi rõ rệt trong cách hát so với trước.

Tái xuất với phong cách âm nhạc hoàn toàn mới

Trong lần tái xuất, nữ ca sĩ thử sức mình ở dòng nhạc hoàn toàn mới Ảnh: NVCC

Trở lại Việt Nam, Hương Tràm mang đến một dự án nghệ thuật hoàn toàn mới với phong cách pop cinematic, được xem là bước chuyển mình táo bạo so với hình ảnh "công chúa ballad" gắn liền với cô nhiều năm qua. Theo nữ ca sĩ, pop cinematic là phiên bản nâng cấp của pop ballad, với không gian âm nhạc rộng mở, giàu màu sắc điện ảnh và chịu ảnh hưởng mạnh từ các vở Broadway cũng như những bộ phim âm nhạc như The Greatest Showman hay Never Enough.

Để đánh dấu cột mốc "tái xuất", giọng ca Em gái mưa đã tổ chức showcase ra mắt album Phao cứu sinh. Tại sự kiện, Hương Tràm lần đầu trình diễn ca khúc Trong em đã lớn do chính cô sáng tác, khiến MC Khánh Vy bất ngờ trước sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của nữ ca sĩ. Một điểm nhấn khác là Rock Get Out Of Your Game, mang đến hình ảnh tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ. Trong lần trở lại này, Hương Tràm "chọn mặt gửi vàng" khi mời nhạc sĩ Hùng Quân đồng hành, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong cuộc sống và sự nghiệp của cô. Chia sẻ về ba ca khúc Phao cứu sinh, Ước anh nhiều nỗi buồn và Nhường anh cho cô ấy, nam nhạc sĩ cho biết đây là những lát cắt cảm xúc liên hoàn, kể câu chuyện tình gắn với trải nghiệm cá nhân của Hương Tràm.

Đáng chú ý, trên sân khấu nữ ca sĩ song ca cùng tình cũ Bùi Anh Tuấn khiến khách mời thích thú Ảnh: NVCC

Ngoài album, nữ ca sĩ còn dành tặng khán giả bài hát Shine Myself như một lời tự sự về hành trình vượt qua thử thách để tìm lại sự tự tin. Khoảnh khắc vỡ òa nhất là khi tình cũ Bùi Anh Tuấn xuất hiện, đánh dấu màn tái ngộ đầy cảm xúc của hai giọng ca trưởng thành từ Giọng hát Việt.

Với Phao cứu sinh, Hương Tràm khẳng định một chương mới trong sự nghiệp, sâu sắc, bản lĩnh và nghệ thuật hơn, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi cá tính âm nhạc mới. Pop cinematic là dòng nhạc đòi hỏi sự dũng cảm và chiều sâu đã giúp cô chuyển hóa những biến cố đời mình thành nghệ thuật. "Em bình thản với hào quang, kiểm soát sức khỏe trở lại và dám nói 'không' với những điều khiến mình không hạnh phúc. Đó là sự trưởng thành", Hương Tràm khẳng định.