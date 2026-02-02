Hòa Minzy mặc áo cưới lên sân khấu, tiết lộ từng muốn từ bỏ sự nghiệp

Hòa Minzy nghẹn ngào trong fan concert đầu tiên

Tối 1.2, Hòa Minzy đã có màn trình diễn ấn tượng tại fan concert đầu tiên trong sự nghiệp sau 12 năm hoạt động nghệ thuật. Trên sân khấu, Hòa Minzy khiến fan hò reo với màn đu dây mạo hiểm ở tiết mục mở màn Bật tình yêu lên.

Hòa Minzy thừa nhận cô từng muốn giải nghệ vì nhiều năm không có bài hit Ảnh: FBNV

Ngoài những màn trình diễn sôi động cùng Erik, Đức Phúc, Suboi..., Hòa Minzy còn tạo nên không gian lắng đọng với bản hit đầu tiên Rời bỏ. Trên sân khấu, nữ ca sĩ sinh năm 1995 diện váy cưới và khoe giọng hát đầy cảm xúc.

Sau màn biểu diễn, cô xúc động chia sẻ: "Vừa rồi là ca khúc Rời bỏ, đây là bài hát đã cứu lấy sự nghiệp âm nhạc của Hòa. Có lúc Hòa nghĩ rằng mình phải từ bỏ tất cả, đó là vào năm 2017 mình nghĩ có lẽ nên dừng lại và cũng đặt ra lời hứa cho bản thân là nếu năm tiếp theo không có một bản hit sẽ dừng lại. Nhưng may mắn, nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng đã gửi ca khúc này cho Hòa. Đây là một bài hát viết về câu chuyện tình yêu có thật của anh ấy. Hòa cảm ơn anh Hoàng đã tin tưởng mình để Hòa có MV Rời bỏ cũng như có bản hit đầu tiên trong cuộc đời làm nghề". Theo nữ ca 9X, đây được xem như một bản tình ca dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ cô trong suốt thời gian qua.

Hòa Minzy diện váy cưới trong fan concert Bắc Bling Ảnh: FBNV

Sau khi xem phần trình diễn này của Hòa Minzy, nhiều khán giả không chỉ cảm động vì ca từ của bài hát mà còn cảm thấy tiếc nuối vì thần tượng không có được một tình yêu trọn vẹn. Nối tiếp bài hát Rời bỏ, Hòa Minzy và Quốc Thiên thay đổi không khí bằng bài hát Hoa và váy. Cả hai hóa thân thành cô dâu và chú rể trên sân khấu khiến fan phấn khích. Giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp còn hài hước giới thiệu Quốc Thiên là tình yêu mới của mình.

Màn đu dây ấn tượng của Hòa Minzy Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Đức Phúc còn chia sẻ anh cảm thấy bất ngờ với mức độ đầu tư của Hòa Minzy dành cho chương trình này. Anh thừa nhận sân khấu hoành tráng hơn những gì anh tưởng tượng. "Thú thật với mọi người là tôi đi diễn rất nhiều sự kiện rồi nhưng đến hôm tổng duyệt mới bất ngờ vì sân khấu của chị Hòa to quá. Lúc đầu tôi nghĩ chị Hòa làm sân khấu vừa thôi nhưng đến khi tập thì thấy sao chạy mãi vẫn không hết". Mặt khác, Hòa Minzy còn khiến sân khấu bùng nổ khi tự tin trình diễn cùng loạt người đẹp như Hoa hậu Thanh Thủy, Ngọc Châu, Tiểu Vy...