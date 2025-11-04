Hòa Minzy: Đan Trường chuyển tiền ngay khi nghe bài hát mới của tôi

Hòa Minzy không thể di chuyển trên sân khấu

Trong liveshow Dấu ấn thanh xuân của Đan Trường, ngoài sự góp mặt của giọng ca cùng thời với anh như Cẩm Ly thì sự hiện diện của Hòa Minzy cũng khiến khán giả hào hứng. Cả hai có màn kết hợp ăn ý trong bài hát Mộng tình si, đây cũng là ca khúc Hòa Minzy ấp ủ từ rất lâu. Tuy nhiên, đến khi tham gia trong đêm nhạc của Đan Trường cô mới quyết định trình diễn.

Hòa Minzy phải ngồi trong xuyên suốt tiết mục vì đau chân Ảnh: FBNV

Mặc dù bị thương ở chân, không thể di chuyển trên sân khấu nhưng Hòa Minzy vẫn nhận lời biểu diễn. "Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ từ lúc ra sân khấu đến đi vào mà cứ ngồi yên như thế này, không đứng lên chào mọi người. Rất mong mọi người thông cảm và hy vọng khán giả nghĩ đây là sự cố gắng rất lớn. Tôi từng nghĩ mình khó có mặt trong buổi tối hôm nay vì bác sĩ dặn hạn chế đi lại, không nên di chuyển nhiều. Sau khi tôi báo với bên ê kíp của anh Đan Trường thì họ bảo tôi yên tâm, tôi không cần phải đứng lâu mà mọi người đẩy tôi ra rồi đẩy tôi vào. Cho nên tôi vẫn có mặt ở đây và cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi cùng anh Đan Trường", nữ ca sĩ 9X chia sẻ.

Đan Trường hát Mộng tình si cùng Hòa Minzy Ảnh: FBNV

Hòa Minzy hạnh phúc khi song ca với Đan Trường

Bên cạnh đó, Hòa Minzy tiết lộ Đan Trường quyết định "đặt cọc" bài hát mới của cô ngay khi nghe demo. Cô nói: "Khi anh Trường nhắn tin cho tôi, tôi đã đồng ý và mong muốn được song ca. Tôi cũng chia sẻ mình có demo bài Mộng tình si và gửi cho anh ấy. Sau khi anh Trường nghe xong thì chuyển tiền bản quyền luôn, anh cứ thúc giục mãi. Có khi tôi đang ngủ lại nghe tiếng tin nhắn và anh Trường cứ hỏi: 'Em ơi, số tài khoản bao nhiêu?'. Tôi thấy anh ấy rất nhanh chóng luôn".

Ngoài ra, Hòa Minzy thú nhận rằng cô đã ấp ủ bài này 4 năm nhưng chưa ra mắt. Vì vậy, liveshow của Đan Trường chính là cơ hội thích hợp để cô giới thiệu tác phẩm này đến khán giả. Cô còn tiếc nuối rằng vì nếu chân không bị thương thì cô đã có thể treo người trên dây để di chuyển đến sân khấu.

Trước đó, Hòa Minzy bị té khiến chân bị thương Ảnh: FBNV

Song song đó, Hòa Minzy còn cho biết từ khi còn nhỏ cô đã bắt đầu hát karaoke những ca khúc của Đan Trường, Cẩm Ly, Vân Quang Long... Chứng kiến lòng yêu nghề và sự bền bỉ của các anh chị trong nghề suốt 3 thập kỷ khiến cô rất ngưỡng mộ.

"Khi sự nghiệp của anh Đan Trường bắt đầu thì cũng là lúc tôi sinh ra. Từ đó, mọi người thấy rằng sự nghiệp của anh ấy rất lâu và bền vững. Đến ngày hôm nay, vẫn có nhiều anh chị fan đến cổ vũ, ủng hộ trong đêm liveshow ý nghĩa này. Tôi phải cố gắng học hỏi anh Đan Trường để trong live concert 20 năm, 30 năm của mình cũng có thể mời một ca sĩ trẻ đến hát, giống như anh Trường mời tôi vậy", giọng ca Rời bỏ tâm sự.