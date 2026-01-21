Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hòa Minzy và dàn sao Việt nhắn gửi xúc động đến U.23 Việt Nam

Minh Hy
Minh Hy
21/01/2026 11:53 GMT+7

Mặc dù thất bại trước Trung Quốc tại bán kết U.23 châu Á 2026 nhưng các chàng trai của U.23 Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ tự hào. Dàn sao Việt như NSND Trung Anh, ca sĩ Hòa Minzy, MC Thành Trung... dành nhiều lời động viên cho đội tuyển Việt Nam.

Hòa Minzy mong các cầu thủ nhận được nhiều lời động viên

Tối 20.1, đội tuyển U.23 Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang Sik dừng chân tại vòng bán kết khi đối đầu với U.23 Trung Quốc trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Saudi Arabia. Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik, cầu thủ Đình Bắc, Lý Đức và đồng đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Dù vậy, đội tuyển vẫn nhận được lời động viên từ nghệ sĩ như NSND Trung Anh, diễn viên Tiến Luật, ca sĩ Hòa Minzy...

Hòa Minzy và dàn sao Việt nhắn gửi xúc động đến U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Hòa Minzy, Thành Trung mong người hâm mộ không dành những lời quá gay gắt cho các cầu thủ của đội tuyển U.23 Việt Nam sau trận thua U.23 Trung Quốc

Ảnh: FBNV

"Một hành trình quá vất vả, các em đã mang lại cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ. Còn một trận cuối tranh hạng 3 nữa, xin mọi người hãy khích lệ các cầu thủ. Các em ấy bây giờ đang là những người vừa mệt và vừa buồn nhất. Nên mong mọi người không gay gắt quá, các em ấy đọc được lại buồn hơn", giọng ca Bắc Bling chia sẻ.

Trong khi đó, diễn viên Tiến Luật cho rằng năm nay đội tuyển U.23 rơi vào bảng đấu khó, phải vượt qua những đối mạnh ngay từ vòng bảng, điều này đã thể hiện được tinh thần quyết tâm của các cầu thủ. Anh nói: "Năm ở bảng đấu khó mà vào được bán kết là hay quá rồi các em ơi".

Hòa Minzy và dàn sao Việt nhắn gửi xúc động đến U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

Theo NSND Trung Anh, người hâm mộ bóng đá vẫn dành tình yêu rất lớn cho các cầu thủ Việt Nam

Ảnh: FBNV

Nhà báo Lại Văn Sâm cũng dành lời động viên cho các cầu thủ sau thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc. "Các cháu U.23 Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng đừng buồn vì họ đã thực sự khỏe hơn, hay hơn chúng ta trong trận đấu đêm nay nhé. Chúng tôi luôn tự hào và yêu thương các cháu", ông viết. Bên cạnh đó, MC Thành Trung cho rằng thắng thua là chuyện bình thường trong thể thao. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ trẻ ngày càng trưởng thành và mọi người hãy dành lời động viên để các thành viên của đội tuyển có thêm tinh thần để tham gia giải đấu khác.

Còn NSND Trung Anh viết: "Sự khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao chính là đây, thắng nhiều và chỉ một trận thua dường như mất đi tất cả. Nhưng có một điều không bao giờ mất được, đó là tình yêu của người hâm mộ dành cho các cháu. Yêu quý các cháu vô cùng".

Trước giờ bóng lăn, nhiều sao Việt như vợ chồng diễn viên Lê Phương, Trấn Thành, Hoa hậu Phương Anh... chia sẻ bài viết ủng hộ tinh thần đội tuyển U.23 Việt Nam.

Hòa Minzy: Đan Trường chuyển tiền ngay khi nghe bài hát mới của tôi

Hòa Minzy: Đan Trường chuyển tiền ngay khi nghe bài hát mới của tôi

Đối với Hòa Minzy, được xuất hiện trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường là một giấc mơ vì cô đã thần tượng anh từ khi còn nhỏ. Đan Trường tỏ ra thích thú khi được song ca bài mới với đàn em.

