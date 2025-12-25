Hoàn cảnh thật sự của tài xế lớn tuổi mà Đức Phúc muốn hỗ trợ

Đức Phúc đến tận nhà của tài xế xe công nghệ

Mới đây, Đức Phúc và ê kíp đã tìm đến nhà của ông Sơn (tài xế xe công nghệ) để tìm hiểu thực hư câu chuyện chú "bị hủy chuyến nhiều lần vì chạy xe Wave cũ". Sau khi xác minh, Đức Phúc cho biết: "Chú Sơn đi xe Honda PCX để chạy xe công nghệ, không phải chạy chiếc Wave cũ như câu chuyện chúng ta đã đọc những ngày qua, hôm qua đến nhà chú, chú có chỉ cho Phúc và Phúc có thấy ạ".

Đức Phúc mong mọi người tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Ngoài ra, ông Sơn còn cho biết: "Con gái tôi đưa tôi xem thông tin rằng người ta nói tôi chạy xe Wave rồi bị hủy chuyến nhưng thực tế không phải vậy đâu. Tôi chạy xe PCX và được đậy bằng áo mưa ở ngoài. Nhà tôi không phải khó khăn gì cả, tôi không biết ai đăng tải thông tin tào lao như thế". Bên cạnh đó, ông Sơn khẳng định mình không hề tâm sự chuyện gì với khách. Chia sẻ thêm với Thanh Niên, phía Đức Phúc nói: "Thông tin trên mạng không đúng với hoàn cảnh thật sự của chú, nên Phúc có lắng nghe và hỗ trợ gia đình chú theo một cách khác ạ".

Tài xế xe công nghệ khẳng định mình không khó khăn

"Chú có nói gia đình chú cũng không dư giả gì nhưng cũng không đến nỗi khó khăn tới mức phải kêu gọi ủng hộ, chú sẽ không làm điều đó. Ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, chú nói Phúc cứ dành để tấm lòng đó để giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn chú, cô chú vẫn may mắn có thể tự đi làm và vẫn có công việc để kiếm thu nhập. Ngồi trong căn nhà nhỏ cấp bốn được dựng tạm lên để ở, mình nghe cô chú nói vậy mà cảm động lắm, sao mà có thể dễ thương đến vậy. Sau đó, Phúc tiếp tục đề xuất để phụ giúp cô chú chút ít nhưng chú Sơn nhất quyết từ chối không nhận, hết cách nên Phúc đã xin phép cô chú để Phúc đồng hành một phần nhỏ học phí đến hết cấp một của cháu ngoại cô chú là bé Hiếu, như một món quà nhỏ để động viên em sẽ học tập tốt hơn, cũng như gửi biếu cô chú một bao lì xì cho năm mới may mắn thì cô chú đã đồng ý", nam ca sĩ 9X kể. Khi nhận lì xì, chú tài xế nhấn mạnh mình đón nhận tấm lòng lương thiện của ca sĩ Đức Phúc chứ không lợi dụng tình cảm vì mục đích nào khác.

Trước khi ra về, Đức Phúc cũng gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình ông Sơn và động viên cháu trai cố gắng chăm chỉ học tập Ảnh: Chụp màn hình

Mặt khác, Đức Phúc cho biết khi đọc được câu chuyện trên mạng, anh có nguyện vọng được giúp đỡ chú. Tuy nhiên, đến lúc gọi điện thoại và đến xác minh thì anh cũng bất ngờ vì biết đó là câu chuyện không có thật.

Giọng ca Hơn cả yêu bộc bạch: "Buổi chiều hôm qua là một buổi chiều rất ý nghĩa đối với Phúc. Phúc cảm thấy may mắn vì có duyên được gặp và chia sẻ cùng những con người dễ thương và tử tế như vậy. Qua câu chuyện này, Phúc mong mọi người hãy luôn tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng, để lòng tốt được đặt đúng chỗ và tránh những rủi ro không đáng có".

Thông tin về sự thật hoàn cảnh của chú Sơn nhanh chóng được chia sẻ khắp các nền tảng mạng hội. Nhiều khán giả nhận xét rằng hành động của Đức Phúc là cần thiết, thiết thực và đã mang đến thông tin chính xác cho mọi người. Đồng thời, không ít người đã dành lời khen cho bác tài xe công nghệ vì sự tử tế, thành thật và có lòng tự trọng.



