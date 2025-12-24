Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đức Phúc đã tìm được tài xế lớn tuổi bị hủy chuyến vì chạy xe Wave cũ

Minh Hy
Minh Hy
24/12/2025 11:54 GMT+7

Sau một ngày nhờ sự trợ giúp của cộng đồng mạng, Đức Phúc đã tìm được bác tài xế công nghệ bị hủy chuyến (do chạy xe Wave cũ) để giúp đỡ.

Đức Phúc muốn tặng xe cho tài xế

Vừa qua, một tài khoản đã chia sẻ câu chuyện của một tài xế lớn tuổi thường xuyên bị hủy chuyến vì chạy xe gắn máy cũ khiến nhiều người xót xa. Ngay khi câu chuyện này được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của người tài xế này. Đáng chú ý, ca sĩ Đức Phúc nhờ cộng đồng mạng tìm thông tin của ông để giúp đỡ.

Đức Phúc đã tìm được tài xế lớn tuổi bị hủy chuyến vì chạy xe Wave cũ- Ảnh 1.

Hành động của Đức Phúc đối với người tài xế được nhiều người ủng hộ

Ảnh: FBNV

"Mọi người có thông tin của chú cho Phúc xin ạ, Phúc muốn gửi tặng chú một chiếc xe máy mới để phụ chú làm công việc suôn sẻ hơn. Phúc cảm ơn mọi người nhiều", Đức Phúc chia sẻ. Bên cạnh đó, giọng ca Hơn cả yêu cho biết mình và ê kíp chủ động liên lạc trực tiếp với bác tài.

Sau thời một ngày chờ đợi, phía Đức Phúc chia sẻ nam ca sĩ 9X đã tìm được ông, anh đã chủ động liên hệ, xác minh thông tin trên mạng để mua xe gửi tặng. Hành động của Đức Phúc nhận được nhiều sự tán dương của khán giả.

Đức Phúc đã tìm được tài xế lớn tuổi bị hủy chuyến vì chạy xe Wave cũ- Ảnh 2.

Trước đó, Đức Phúc quyết định dành 1 tỉ đồng giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi sau chiến thắng tại Intervision 2025

Ảnh: FBNV

Một số tài khoản bình luận: "Chắc là chú không có tiền, cảm ơn Đức Phúc nhé. Cảm ơn con vì con đã nghĩ đến người khác .Còn nhỏ mà đã có tâm như thế thì sau này ai gặp con là có phúc lắm đó", "Đúng là tâm sinh tướng, mấy người tâm tốt sẽ ngày càng trẻ đẹp", "Đức Phúc dễ thương quá", "Tôi ủng hộ hành động của Đức Phúc", "Từ thiện như vậy mới đúng nghĩa, cảm giác từ thiện đúng người nhìn thấy họ thương lắm kìa, cảm giác khó tả, chính mình đi làm và cảm nhận mới thấy đáng quý"...

Ngoài ra, một số cư dân mạng tiết lộ đã từng đặt trúng chuyến xe của tài xế này và cho biết ông là người dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ cũng như rất thân thiện với khách. Mặt khác, một số tài khoản khác cho rằng không nên đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài. Thậm chí, họ còn phê phán những trường hợp hủy chuyến vì lý do như trên bởi sẽ gây ảnh hưởng đến kinh tế và công việc của những tài xế xe công nghệ.

Tin liên quan

Đức Phúc lên ngôi quán quân 'Intervision' nhờ 'chiêu' của... Thánh Gióng

Đức Phúc lên ngôi quán quân 'Intervision' nhờ 'chiêu' của... Thánh Gióng

Ngay sau khi trở về từ Nga, chiều 27.9, quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 Đức Phúc đã có cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để chia sẻ nhiều thông tin hậu trường thú vị đã giúp đại diện VN giành được chiến thắng ngoạn mục.

Khám phá thêm chủ đề

Đức Phúc tài xế xe công nghệ bị hủy chuyến Từ Thiện
