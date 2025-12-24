Đức Phúc đã tìm được tài xế lớn tuổi bị hủy chuyến vì chạy xe Wave cũ

Đức Phúc muốn tặng xe cho tài xế

Vừa qua, một tài khoản đã chia sẻ câu chuyện của một tài xế lớn tuổi thường xuyên bị hủy chuyến vì chạy xe gắn máy cũ khiến nhiều người xót xa. Ngay khi câu chuyện này được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của người tài xế này. Đáng chú ý, ca sĩ Đức Phúc nhờ cộng đồng mạng tìm thông tin của ông để giúp đỡ.

Hành động của Đức Phúc đối với người tài xế được nhiều người ủng hộ Ảnh: FBNV

"Mọi người có thông tin của chú cho Phúc xin ạ, Phúc muốn gửi tặng chú một chiếc xe máy mới để phụ chú làm công việc suôn sẻ hơn. Phúc cảm ơn mọi người nhiều", Đức Phúc chia sẻ. Bên cạnh đó, giọng ca Hơn cả yêu cho biết mình và ê kíp chủ động liên lạc trực tiếp với bác tài.

Sau thời một ngày chờ đợi, phía Đức Phúc chia sẻ nam ca sĩ 9X đã tìm được ông, anh đã chủ động liên hệ, xác minh thông tin trên mạng để mua xe gửi tặng. Hành động của Đức Phúc nhận được nhiều sự tán dương của khán giả.

Trước đó, Đức Phúc quyết định dành 1 tỉ đồng giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi sau chiến thắng tại Intervision 2025 Ảnh: FBNV

Một số tài khoản bình luận: "Chắc là chú không có tiền, cảm ơn Đức Phúc nhé. Cảm ơn con vì con đã nghĩ đến người khác .Còn nhỏ mà đã có tâm như thế thì sau này ai gặp con là có phúc lắm đó", "Đúng là tâm sinh tướng, mấy người tâm tốt sẽ ngày càng trẻ đẹp", "Đức Phúc dễ thương quá", "Tôi ủng hộ hành động của Đức Phúc", "Từ thiện như vậy mới đúng nghĩa, cảm giác từ thiện đúng người nhìn thấy họ thương lắm kìa, cảm giác khó tả, chính mình đi làm và cảm nhận mới thấy đáng quý"...

Ngoài ra, một số cư dân mạng tiết lộ đã từng đặt trúng chuyến xe của tài xế này và cho biết ông là người dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ cũng như rất thân thiện với khách. Mặt khác, một số tài khoản khác cho rằng không nên đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài. Thậm chí, họ còn phê phán những trường hợp hủy chuyến vì lý do như trên bởi sẽ gây ảnh hưởng đến kinh tế và công việc của những tài xế xe công nghệ.