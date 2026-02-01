Tranh cãi diện mạo mới của chợ Bến Thành sau khi chỉnh trang

Hình ảnh khu vực chợ Bến Thành khác lạ sau khi sơn mới đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Ảnh: Y Kiện

Những ngày qua, khu vực chợ Bến Thành và quảng trường xung quanh đã được thi công chỉnh trang, sơn sửa, làm đẹp để đón Tết Bính Ngọ 2026. Theo phương án chỉnh trang đã được Sở Xây dựng thống nhất, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn mới tường ngoài chợ, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí, thay thế đèn chiếu sáng tường ngoài chợ bị hư hỏng. Bên cạnh đó, nút giao thông tại quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn vạch kẻ đường, lối đi, trang trí quảng trường trước chợ.

Ở khu vực mái chợ được sơn màu đỏ tươi. Điểm nhấn chính được phủ lên trên mái là các vạch kẻ dài màu trắng. Còn các mảng tường cũng được sơn lại màu vàng nhạt truyền thống kèm các đường chỉ màu trắng. Tại khu vực quảng trường phía trước chợ Bến Thành có 4 cụm được sơn các hoa văn theo kiểu gợn sóng với nhiều gam màu vàng, xanh nhạt, đậm khác nhau.

Theo đơn vị thi công, việc đưa hình ảnh sóng nước vào quảng trường trước chợ xuất phát từ đặc trưng văn hóa - lịch sử vùng Nam bộ, gắn liền với hệ thống sông ngòi, kênh rạch. Khu vực Bến Thành là khu chợ xưa từng nằm bên bờ sông Bến Nghé trước khi dời về vị trí hiện nay nhưng vẫn giữ tên gọi cũ. Do đó, việc đưa hình ảnh sóng nước vào không gian quảng trường được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan, đồng thời kết nối yếu tố lịch sử với diện mạo đô thị hiện đại.

Khu vực phía trước ngôi chợ biểu tượng ở trung tâm TP.HCM được sơn màu tạo hình sóng nước nổi bật, khiến không ít người đặt câu hỏi về tính hài hòa và thẩm mỹ của công trình với kiến trúc xung quanh Ảnh: Y Kiện

Dân mạng tranh luận về diện mạo mới của chợ Bến Thành

Những thay đổi về màu sắc, họa tiết và không gian xung quanh tạo nên hình ảnh khác lạ của chợ Bến Thành, song cũng gây nên không ít tranh luận. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng việc chỉnh trang khu vực trung tâm, trong đó có chợ Bến Thành là cần thiết. Các ý kiến cho rằng diện mạo mới của chợ Bến Thành nhìn tươi sáng, nổi bật, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại. Nhiều người dân và du khách cũng thể hiện sự háo hức, mong muốn đến trải nghiệm, chụp ảnh tại khu vực này sau khi được chỉnh trang.

Tuy nhiên, việc sơn mới, chỉnh trang chợ Bến Thành cũng nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều. Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng gam màu sặc sỡ phía trước không gian quảng trường có phần "lệch tông" với kiến trúc cổ điển của ngôi chợ hơn 110 năm tuổi, gây cảm giác không hài hòa. Có ý kiến nhận định tạo hình sóng nước trước khu chợ khiến tổng thể trở nên "kỳ quặc", gợi liên tưởng đến bể bơi, công viên nước...

Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, có 4 cụm được phủ lên lớp sơn thay vì để mặt nhựa đường như trước kia Ảnh: Y Kiện

Một tài khoản bình luận: "Việc sơn lại mái ngói đỏ tươi đã khiến nhiều người cảm thấy gượng gạo, bởi ngói theo thời gian vốn mang sắc đỏ nâu trầm, tự nhiên, chứ không "đỏ hoét" như lớp sơn mới. Nay thêm phần nền quảng trường phía trước được sơn họa tiết sóng biển xanh rực càng tạo cảm giác giả tạo, lòe loẹt. Hai mảng màu này vô tình lấn át, làm mất đi vẻ cổ kính vốn có của ngôi chợ. Thật buồn thay".

"Quan điểm cá nhân mình thấy hình sóng nước trước chợ Bến Thành nhìn kỳ quặc, không ăn nhập với xung quanh. Những công trình mang yếu tố biểu tượng và lịch sử thì màu sắc phải trầm mặc, hoài cổ chút, có cách tân thì cũng nên hài hòa. Thấy chợ Bến Thành hiện tại quá lòe loẹt, không ăn nhập với kiến trúc, nhìn phía trước quảng trường là tôi liên tưởng ngay đến công viên nước", một người nêu ý kiến.

Người khác nêu quan điểm: "Hình sóng nước trước chợ Bến Thành nhìn hoa mắt, hoàn toàn thiếu thẩm mỹ và không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Những chỗ này cần trồng nhiều cây xanh, hoặc làm đài phun nước để đỡ bí bách hơn. Hãy trả lại bùng binh với thiết kế đẹp hơn tại chợ Bến Thành, kết hợp với đèn giao thông để phân luồng vô bùng binh".

"Có thể mình không đủ trình độ thẩm mỹ để cảm nhận nên thấy chói chang mà lại thiếu sự kết nối đồng bộ cảnh quan trong từng khu vực. Người thiết kế chọn dạng sóng nước hay màu sắc cho rằng có cảm quan thẩm mỹ, nhưng người thưởng thức là du khách, người dân. Làm để phục vụ số đông mà số đông lại cho rằng chưa đẹp thì nên xem lại", một độc giả để lại bình luận.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đưa ra các gợi ý cho việc chỉnh trang khu vực trước chợ Bến Thành như nghiên cứu tổ chức lại bùng binh, tăng thêm mảng xanh hoặc bố trí hồ nước để tạo cảm giác dịu mát, hài hòa hơn với cảnh quan xung quanh. Không ít ý kiến kỳ vọng các cơ quan chức năng có thể lắng nghe, trao đổi và cân nhắc điều chỉnh sao cho đạt được sự cân bằng giữa bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử và nhu cầu làm mới diện mạo đô thị.



