Lễ hội pháo hoa quốc tế: Sân khấu 'biến hình' với siêu vòm 40 m bên sông Hàn

Huy Đạt
04/05/2026 20:24 GMT+7

Lần đầu tiên tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF), sân khấu được trang bị hệ vòm cơ khí khổng lồ cùng công nghệ hiện đại, có thể 'biến hình' trong chưa đầy 70 giây, hứa hẹn tạo nên đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Ngày 4.5, thông tin từ Ban tổ chức (BTC) Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) cho biết, sân khấu năm nay đánh dấu bước đột phá lớn về quy mô và công nghệ trình diễn, với hàng loạt hạng mục hiện đại được đưa vào vận hành. Nổi bật nhất là hệ vòm nâng hạ khổng lồ rộng hơn 40 m, cao trên 10 m, lần đầu xuất hiện tại DIFF, giữ vai trò trục trung tâm của toàn bộ sân khấu. Bên cạnh đó là 5 hệ vòm cơ khí có thể chuyển động độc lập hoặc đồng bộ, tạo nên nhiều lớp không gian biến đổi liên tục. 

Sân khấu DIFF 2026 lần đầu ứng dụng hệ vòm cơ khí khổng lồ bên sông Hàn

Đáng chú ý, các vòm trung tâm có thể hoàn thành hành trình trong chưa đầy 70 giây, cho phép sân khấu “chuyển cảnh” linh hoạt theo thời gian thực. 

Theo BTC, sân khấu DIFF 2026 mang chủ đề “Danang - United Horizons - Những chân trời kết nối”, được thiết kế theo ý tưởng “giao lộ của hợp nhất”, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc tưởng tượng khi Trái Đất xoay chậm lại, để những đường chân trời xích gần nhau, tạo nên sự giao thoa của văn hóa, thời gian và cảm xúc. Ngôn ngữ thiết kế được thể hiện qua ba tầng không gian với các đường cong gợi hình những nhịp cầu kết nối. 

Ở tầng cao nhất, vòm sáng mở rộng như biểu tượng của khát vọng vươn xa; phía dưới, mặt nước phản chiếu những vệt sáng mềm, tạo chiều sâu thị giác và làm nổi bật sự đối thoại giữa truyền thống và hiện đại. Song hành với cấu trúc cơ khí là hệ thống công nghệ trình diễn đa tầng, bao gồm ánh sáng lập trình, laser công suất lớn, matrix LED 3D và đèn Retro Amber. Các công nghệ này kết hợp để tạo nên hiệu ứng thị giác đa lớp, khắc họa những “đường chân trời ánh sáng” sống động trên không gian sân khấu. 

Đặc biệt, hệ màn hình LED không chỉ đảm nhiệm vai trò hiển thị mà còn hoạt động như một “lớp da ánh sáng”, vừa xuyên thấu vừa phản chiếu, giúp tăng chiều sâu không gian và tạo hiệu ứng biến đổi linh hoạt theo từng tiết mục. Nhờ sự kết hợp giữa ánh sáng, hình ảnh và chuyển động cơ khí, toàn bộ sân khấu được ví như một “thực thể sống”, liên tục thay đổi theo mạch cảm xúc của chương trình. 

Bên cạnh sân khấu ấn tượng, DIFF 2026 còn được kỳ vọng là mùa giải “All-Star” khi quy tụ nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới.

DIFF 2026 quy tụ các đội pháo hoa hàng đầu thế giới hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc 

Các đêm thi tiếp tục diễn ra với các chủ đề riêng: đêm 4 (20.6) “Sáng tạo” giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc); đêm 5 (27.6) “Tầm nhìn” giữa đội Úc và Bồ Đào Nha; đêm chung kết diễn ra ngày 11.7 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”. Hiện cổng bán vé DIFF 2026 đã được mở trên các nền tảng trực tuyến. 

Dịp này, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai ưu đãi giảm 20% giá vé cho người dùng ứng dụng ngân hàng số, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận lễ hội với chi phí hợp lý. DIFF 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức, với sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ và đối tác lớn, hứa hẹn tiếp tục là điểm nhấn văn hóa - du lịch nổi bật của thành phố trong mùa hè năm nay.

Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026: 10 đội tranh tài kéo dài hơn 1 tháng

DIFF 2026 sẽ diễn ra từ 30.5 đến 11.7 tại sông Hàn (TP.Đà Nẵng), với 5 đêm tranh tài của 10 đội pháo hoa quốc tế.

